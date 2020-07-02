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Мы ожидаем - НБУ порадовал украинцев новым прогнозом

Экономика | Читати новину українською
Мы ожидаем - НБУ порадовал украинцев новым прогнозом НБУ (фото — wikipedoa.org))

Украинский бизнес начал понемногу восстанавливаться на фоне карантинных послаблений и в то же время второй волны эпидемии. В Нацбанке заявили о росте индекса ожиданий деловой активности бизнеса в июне. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление Юрия Половньова — директора департамента статистики и отчетности.

По его словам, сейчас показатель достигает 46 пунктов. За июнь он увеличился сразу на 10.

"Украинский бизнес постепенно оправляется от удара, который нанесла ему коронакриза. Опрос НБУ свидетельствует об улучшении настроения предпринимателей в июне. Индекс ожиданий деловой активности (ІОДА), который мы рассчитываем ежемесячно, вырос на 10 процентных пунктов (п. п.) – почти до 46 пунктов. Улучшение настроений бизнеса способствовало постепенное сворачивание карантинных ограничений и восстановление деловой активности в мире", – пояснил специалист.

Эксперты банка подчеркнули, июнь отметился улучшением настроений промышленных предприятий и объектов торговли. Индекс ожиданий замер примерно на 50 пунктах.

"Это означает, что оптимистические и пессимистические настроения практически сбалансированы. При этом предприятия торговли и промышленности имеют довольно неплохие ожидания относительно новых заказов и товарооборота", — добавил Половньов.

Он обратил внимание, сфера услуг и строительства имеют худшие показатели, ожидания по большей части полны негативом. Особенно это связано со строительством — предполагается низкий спрос на недвижимость или соответствующие работы.

Как сообщал ONLINE.UA, пандемия коронавирус COVID-19 официально длится уже несколько месяцев, она нанесла немало вреда мировой экономике. Согласно оценке экспертов Организации Объединенных Наций, чрезвычайная ситуация ударила по 69% украинцев. Она по-разному коснулась граждан.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, кризис, економіка, Украина, НБУ, прогнгоз, эпидемия
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Обновлено:16:11, 02.07.2020

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