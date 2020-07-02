Богатейший человек планеты увеличил состояние вопреки эпидемии COVID-19 - потрясающий рекорд

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По состоянию на начало июля состояние Безоса достигли 172 миллиардов долларов США. Этот показатель стал новым рекордом для американского бизнесмена.
Предыдущий рекорд составлял 167,7 миллиарда долларов. Его зафиксировали 4 сентября 2018 года.
Согласно оценке экспертов, рост состояния Безоса произошло благодаря росту акций Amazon. В среду, 1 июля, прошли торги, которые отличились необычайным ростом их цены — сразу на 4,4%. Этот показатель также стал рекордным для компании, поскольку впервые с ее основания он достиг 2 878,7 доллара за акцию.
Известно, что Безос владеет 11% акций компании. От начала 2020 года он разбогател примерно на 56,7 миллиарда.
Агентство добавило, имеющиеся данные указывают на увеличение разрыва в достатке людей в Соединенных Штатах — на фоне самого худшего кризиса со времен Великой депрессии. Интересно, что компания отказалась комментировать новый рекорд своего соучредителя.
Эксперты оценили состояние бывшей жены Безоса Маккензи в 56,9 миллиарда долларов — она владеет 4% акций Amazon.
Считается, что у Безоса есть возможность до 2026 года стать первым человеком планеты с состоянием свыше триллиона долларов.
Как сообщал ONLINE.UA, пока весь мир ищет способ выбраться из экономического кризиса, возникшая на фоне коронавірусного карантина, самые богатые люди планеты продолжают зарабатывать деньги — за последние два месяца они разбогатели на 255 млрд долларов, и это в тот период, когда миллионы людей остались безработными и не знают, где брать средства на существование. Больше всего разбогател Марк Цукерберг — его состояние увеличилось на $31,4 млрд и сегодня оценивается в 86,5 млрд долларов.