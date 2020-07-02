Богатейший человек планеты увеличил состояние вопреки эпидемии COVID-19 - потрясающий рекорд

Коронавирус COVID-19 распространяется по миру, однако не все страдают даже в такие трудные времена. Соучредитель компании Amazon Джефф Безос установил новый рекорд на этом поприще. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index.

По состоянию на начало июля состояние Безоса достигли 172 миллиардов долларов США. Этот показатель стал новым рекордом для американского бизнесмена.

Предыдущий рекорд составлял 167,7 миллиарда долларов. Его зафиксировали 4 сентября 2018 года.

Согласно оценке экспертов, рост состояния Безоса произошло благодаря росту акций Amazon. В среду, 1 июля, прошли торги, которые отличились необычайным ростом их цены — сразу на 4,4%. Этот показатель также стал рекордным для компании, поскольку впервые с ее основания он достиг 2 878,7 доллара за акцию.

Известно, что Безос владеет 11% акций компании. От начала 2020 года он разбогател примерно на 56,7 миллиарда.

Агентство добавило, имеющиеся данные указывают на увеличение разрыва в достатке людей в Соединенных Штатах — на фоне самого худшего кризиса со времен Великой депрессии. Интересно, что компания отказалась комментировать новый рекорд своего соучредителя.

Эксперты оценили состояние бывшей жены Безоса Маккензи в 56,9 миллиарда долларов — она владеет 4% акций Amazon.

Считается, что у Безоса есть возможность до 2026 года стать первым человеком планеты с состоянием свыше триллиона долларов.

Как сообщал ONLINE.UA, пока весь мир ищет способ выбраться из экономического кризиса, возникшая на фоне коронавірусного карантина, самые богатые люди планеты продолжают зарабатывать деньги — за последние два месяца они разбогатели на 255 млрд долларов, и это в тот период, когда миллионы людей остались безработными и не знают, где брать средства на существование. Больше всего разбогател Марк Цукерберг — его состояние увеличилось на $31,4 млрд и сегодня оценивается в 86,5 млрд долларов.