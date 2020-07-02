Уже к концу лета - Кабмин приготовил украинцам приятный сюрприз

Украинские власти не отказались от планов ввести новый формат больничных листов для украинцев. Уже к концу лета в Минздраве обещают запустить сервис выдачи электронных больничных. Через этот сервис Минздрав планирует выписывать не только больничные листы в электронном виде, но и выдавать медицинские заключений и справок о состоянии здоровья. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер 2, передает ONLINE.UA со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Минздрав сделал очень много, чтобы через 1,5-2 месяца такая система, как электронные больничные, наконец заработала", — уверил украинцев представитель Минздрава.

Как известно, электронные больничные листы в Украине должны были запустить еще в апреле 2020 года. Власти хотели избавить украинцев от необходимости посещать поликлинику, чтобы получить больничный лист. По плану Кабмина, новый сервис позволит автоматически передавать данные в Фонд социального страхования, где сразу будут знать, что человек заболел и должен получить компенсацию, если он является плательщиком единого социального взноса. Также электронные больничные листы будут передаваться работодателю, который через кабинет страхователя на Веб-портале ПФУ увидит, что его работник оформил временную нетрудоспособность. Но запустить электронные больничные в Украине так и не удалось из-за пандемии коронавируса.

Напомним, кроме электронных больничных, в Украине планирует ввести электронные трудовые книжки. Уже подготовлен законопроект, который позволит назначать пенсию через личный электронный кабинет на вебпортале е-услуг Пенсионного фонда. В то же время соответствующее заявление подавать не надо будет. ПВ Кабмине отмечают, что документ упростит доступ к получению информации о приобретенном стаже для назначения выплат.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Минздраве обратились с важным сообщением к украинцам и уверили, что все больные коронавирусом в больницах лечатся бесплатно.