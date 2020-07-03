Коронавирус мутировал: ученые объяснили, к чему нужно готовиться

Несмотря на то, что уже немало стран заявили о победе над коронавирусом,
Ученые только сейчас пришли к выводу, что G614 стал распространяться в середине января. В конце февраля распространение обоих вирусов было на одинаковом уровне, но уже в мае мутировавший инфекционный возбудитель стали выявлять почти у 90% больных.
"Изменения стали заметными в аминокислотах шипов вируса, благодаря которым инфекция проникает в клеточную мембрану. G614 имеет одно существенное преимущество над своим старшим братом D614. У мутировавшего возбудителя вирусная нагрузка верхних дыхательных путей значительно выше, вследствие чего опасность инфицирования человека возрастает в 9 раз. Из-за того, что передается значительно легче, новая версия коронавируса стала доминантной. Несмотря на это, существенных симптоматических различий новая версия не имеет", — говорится в сообщении.
Стоит обратить внимание на то, что ученые также сравнили устойчивость обоих вариантов вируса к антителам и пришли к выводу, что G614, как и его предшественник, тоже успешно лечится сывороткой из крови людей, которые преодолели болезнь.
Как известно, именно Китай стал первой страной, которая столкнулась с эпидемией коронавируса
"Эпидемия. Действительно вспышка (была) в Китае. Но мы не можем сказать, что первоначальный источник этого коронавируса в Китае. Мы просто раньше всех обнаружили, принимали такие меры (против распространения инфекции)", — заявил один из китайских дипломатов.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что немецкие ученые назвали продукт, который снижает иммунитет при борьбе с бактериальной инфекцией.