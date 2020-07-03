Новости

Лента новостей

Коронавирус мутировал: ученые объяснили, к чему нужно готовиться

Наука и медицина | Читати новину українською
Коронавирус мутировал: ученые объяснили, к чему нужно готовиться Фото: pixabay.com

Несмотря на то, что уже немало стран заявили о победе над коронавирусом, COVID-19 никуда не исчез и даже успел мутировать. Эту информацию недавно официально подтвердили ученые из Института иммунологии Ла-Хойя — им удалось обнаружить новую форму возбудителя коронавируса, который мигрировал в США из Европы. Новую версию инфекционного возбудителя SARS-CoV-2 назвали G614. Что важно понимать, предыдущая версия SARS-CoV-2 называется D614. Однако младшая его вариация под названием G614 стала значительно более распространенной. Исследование впервые было опубликовано в журнале Cell, передает ONLINE.UA.

Ученые только сейчас пришли к выводу, что G614 стал распространяться в середине января. В конце февраля распространение обоих вирусов было на одинаковом уровне, но уже в мае мутировавший инфекционный возбудитель стали выявлять почти у 90% больных.

"Изменения стали заметными в аминокислотах шипов вируса, благодаря которым инфекция проникает в клеточную мембрану. G614 имеет одно существенное преимущество над своим старшим братом D614. У мутировавшего возбудителя вирусная нагрузка верхних дыхательных путей значительно выше, вследствие чего опасность инфицирования человека возрастает в 9 раз. Из-за того, что передается значительно легче, новая версия коронавируса стала доминантной. Несмотря на это, существенных симптоматических различий новая версия не имеет", — говорится в сообщении.

Стоит обратить внимание на то, что ученые также сравнили устойчивость обоих вариантов вируса к антителам и пришли к выводу, что G614, как и его предшественник, тоже успешно лечится сывороткой из крови людей, которые преодолели болезнь.

Как известно, именно Китай стал первой страной, которая столкнулась с эпидемией коронавируса COVID-19. Однако недавно официальный Пекин начал утверждать, что инфекция начала распространяться не из КНР.

"Эпидемия. Действительно вспышка (была) в Китае. Но мы не можем сказать, что первоначальный источник этого коронавируса в Китае. Мы просто раньше всех обнаружили, принимали такие меры (против распространения инфекции)", — заявил один из китайских дипломатов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что немецкие ученые назвали продукт, который снижает иммунитет при борьбе с бактериальной инфекцией.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, пандемия, мутация, COVID-19, исследование, наука, ученые, лечение
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 46763 +876
Выздоровели 20558 +505
Летальные 1212 +27

Данные МОЗ Украины
Обновлено:14:11, 03.07.2020

Погода Киев
Погода ONLINE.UA+20...+31

Влажность 37% - 84%

Ветер 2м/с - 4м/с

Погода ONLINE.UA+20...+28

Влажность 54% - 89%

Ветер 1м/с - 4м/с

Прогноз погоды на неделю
Блоги
Читать другие блоги

Другие новости

Loading...