Альтернативой импортозамещения может быть импортозамещающая индустриализация - Мирослав Продан

Пандемия COVID-19 стала толчком к восстановлению идей протекционизма во всем мире и прежде всего в Европе. Пытаясь сохранить экономический потенциал своих стран, правительства экономически развитых государств мира предложили ведущим компаниям своих государств вернуть производственные мощности на территорию своих стран или в наиболее лояльные и логистически удобные юрисдикции. Станет ли эффективной такая политика, и какие минусы она может иметь, проанализировал эксперт по налоговой и таможенной политике Мирослав Продан. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Украинские новости".

«Для Украины в политике импортозамещения просматриваются два основных вызова. С одной стороны, развертывание политики протекционизма в Европе негативно повлияет на экспортные ожидания украинских товаропроизводителей на европейских рынках и обусловит необходимость переориентации на более лояльные рынки Китая, Индии и африканских стран. С другой стороны, планы ТНК по переносу наукоемких производств в более лояльные и логистически комфортные юрисдикции требуют от правительства активных действий по привлечению этих инвесторов и либерализации условий международной производственной кооперации и аутсорсинга», — говорит эксперт.

Мирослав Продан считает, что более приемлемой для Украины моделью импортозамещения может быть импортозамещающая индустриализация, для реализации которой необходимо активно привлекать международные компании и прямые иностранные инвестиции транснациональных корпораций.

«Однако, в условиях глобального экономического кризиса перспектива получить эти ресурсы в экономику Украины без дополнительных гарантий выглядит сомнительно, особенно учитывая продолжающийся военный конфликт на Востоке, коррупцию, правовую неопределенность по защите инвестиций», — добавляет он.

Как отмечает Продан, главными негативными последствиями государственной политики импортозамещения в Украине могут быть: снижение эффективности импортозамещающего производства; перетекание большей части дохода и прибыли к иностранным компаниям; углубление импортозависимости и отток иностранной валюты; замедление развития в тех сегментах реального сектора экономики, где внедряется импортозамещение.

Наряду с экономическими и правовыми предостережениями относительно политики импортозамещения Мирослав Продан видит и ментально-исторические. Для большинства рядовых украинцев доступ к импортным товарам является проявлением свободы, открытости и «европейскости», уверяет Продан. Учитывая это, правительству желательно очень взвешенно внедрять программу импортозамещения, обеспечивая доступ к новейшим технологиям и свободным финансовым ресурсам для товаропроизводителей, а с другой стороны, обеспечивая гражданам доступ к качественным товарам как национального, так и иностранного производства.

Как сообщал ONLINE.UA, украинский бизнес начал понемногу восстанавливаться на фоне карантинных послаблений и одновременно второй волны эпидемии. В Нацбанке заявили о росте индекса ожиданий деловой активности бизнеса в июне.