Не кричите на меня - в Верховной Раде разгорелся новый резонансный конфликт

3 июля в украинском парламенте разгорелся новый скандал — в ходе рассмотрения законопроекта о вступлении детей с оккупированных территорий в учебные заведения подконтрольной правительству территории Украины в Радк поссорились народные избранники из партии бывшего президента Петра Порошенко "Евросолидарность" и политической силы действующего украинского лидера "Слуга народа". Так, депутат "ЕС" Ирина Геращенко обратила внимание на то, что дети воинов-ветеранов и погибших в АТО без таких льгот, как дети с оккупированных территории, поэтому возникает неравенство. Кроме того, она добавила, что закон рассматривают поздно, ведь вступительная кампания уже на носу. Она упрекнула, что "власть болтунов" всю неделю рассматривала законопроект об игорном бизнесе. На ее упреки ответил нардеп от "Слуги народа" Роман Грищук, передает ONLINE.UA.

"Если мы принимаем сейчас законопроект в первом чтении, то мы не успеваем к вступительной кампании. Партия "Европейская солидарность" весь зал вас просит — дайте возможность детям с Донецкой и Луганскойобласти поступать. Около 1000 детей записались на ВНО. Они выбрали Украину, а не Ростов. Дайте принять этот закон", — заявил Роман Грищук.

После этого в парламенте произошла ссора, поскольку партия Порошенко заблокировала трибуну парламента и требовала ответить на реплику "слуги". Конфликт в Раде не утихал 10-15 минут, пока нардепам "ЕС" не дали слова. Спикер ВР Дмитрий Разумков отмечал, что в таком случае, не предусмотрено реплики, но "Евросолидарнисть" обещала блокировать трибуну парламента.

"Не кричите на меня, пожалуйста. Не повышайте на меня голос и пальцем на меня тоже тыкать не надо. Я вам еще раз могу повторить и на русском, и на английском. Не надо на меня тыкать", — разозлился Дмитрий Розумков.

Стоит отметить, что законопроект "О высшем образовании" поддержали 310 голосами. Он позволяет поступающим с оккупированных территорий, в частности, Донецкой и Луганской областей, вступать в любой вуз Украины по вступительным экзаменам без ВНО в пределах установленных квот.

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