Российские войска у границ Украины - эксперты озвучили экстренное предупреждение

Недавно украинских граждан взволновала новость о том, что Россия сосредоточила у границы нашей страны 3 военные группы, которые могут внезапно провести наступательные действия на нашу территорию. Сейчас всех волнует вопрос, способна ли путинская армия начать наступление и сможет ли Украины дать ей отпор. Военный эксперт Михаил Жирохов поделился мнением, что сосредоточение русских войск у границ Украины больше психологическое давление, нагнетания. Он также напомнил о том, что российская армия с 2014 года от границам Украины никуда не исчезала. Российские войска постоянно находятся в Белгороде, Ростовской области. Сейчас есть незначительное усиление, поскольку с апреля идет подготовка к командно-штабным учениям " Кавказ-2020 ". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Не бывает войны ради войны. Что россияне получат, начав наступление в Черниговской, Сумской, Харьковской областях, из оккупированного Крыма? Это уже не 2014 год. Будет реальная партизанская война. Украина имеет мобилизационный ресурс. По врагу стрелять из каждого окна. Кремль не сможет объяснить своим гражданам такие потери", — отметил Михаил Жирохов.

Военный Олег Жданов обратил внимание украинцев на то, что для наступления России нужна группировки минимум в 200 000 военных. Сейчас же говорится о 87 000 российских военных, которые рассредоточены вокруг нашей страны. В частности 18-20 тысяч — Беларусь, 22-24 тысяч — Крым, 3000 — Приднестровье. Остальные — наши восточные границы.

"О том, что Россия против Украины готовит нападение, можно говорить при определенных обстоятельствах. Когда вдоль нашей границы на расстоянии 20-30 километров будут сосредоточены полевые склады боеприпасов, топлива и продовольствия, разворачиваться медицинские санбате и полевые госпитали. Затем только начнут прибывать военная техника и резервисты", — отметил Жданов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что президент РФ Владимир Путин не остановится перед использованием вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей, поэтому уже в ближайшей перспективе Россия начнет новое масштабное наступление против нашей страны.