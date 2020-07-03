Парад планет в июле - что известно о необычайном космическом явлении

Планеты солнечной системы иногда выстроятся в один ряд, однако редко делают это все вместе. Именно такое событие ожидается в июле 2020 года. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявления астрономов и СМИ.

Последний раз полный парад планет произошел в 1982 году.

Интересно, что чаще всего можно наблюдать парады трех планет — дважды в час. Четыре планеты выстроятся в ряд каждый час, а пять — раз в 19 лет.

Этого июля произойдет событие, которое немного отличается от других парадов планет. Все планеты восстанут на одной стороны от Солнца. В следующий раз ожидается аж в 2161 и 2492 годах.

В то же время любителей астрономы разочаровали эксперты — полностью парад увидеть невозможно. Для этого необходимо было бы удалиться на миллионы километров от Земли.

Парад начнется в субботу, 4 июля. В последующие недели планеты только частично можно будет увидеть планеты на одном звене.

Например, Уран и Нептун невозможно увидеть без специальной техники. Сатурн, Юпитер, Марс можно наблюдать только ночью, а вот Венера традиционно показывает себя рано утром.

Предполагается, что Юпитер и Сатурн будут самыми яркими 14 ти 21 июля соответственно. В эти ночи они будут відблискувати максимальным количеством солнечного света.

Обычно парады планет связывают с какими-то важными событиями, которые происходят во время этого явления. Впрочем, для этого нет никаких научных обоснований. Специализированные источники даже не используют "парад планет" как термин.

Как сообщал ONLINE.UA, в космосе произошло загадочное событие, которое поставило научное сообщество в тупик — без следа исчезла огромная звезда, которая была одной из самых ярких во Вселенной. Ученые потрясены тем, что произошло и пытаются разгадать новую космическую тайну.

Дело в том, что в астрономы ничего не происходит просто так, и процессы, происходящие даже за тысячи световых лет от Земли, всегда відстежуваються.