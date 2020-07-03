В Харькове неожиданно усилили карантин - что случилось

В Харькове городская власть решила ужесточить карантин из-за плохой эпидемическую ситуацию. Речь идет об ограничении для массовых мероприятий, заведений общественного питания и кинотеатров. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление мэрии.

По словам первого заместителя мэра Игоря Терехова, решение приняла комиссия по вопросам техногенной и экологической безопасности.

"Ограничения работы кинотеатров, проведения массовых мероприятий более чем 10 человек. Кроме того, запретить работу предприятий общественного питания, где нет летних площадок или площадь зала менее 50 кв. м, за исключением услуг по адресной доставке заказов и заказов на вынос... Кроме того, нам рекомендовано ограничить работу кафе и ресторанов 22:00", — пояснил он.

Чиновник обратился в правоохранительные органы с просьбой контролировать соблюдение установленных правил.

Согласно информации Нелли Новицкой — и.о. директора Харьковского областного лабораторного центра, около 80% новых случаев COVID-19 в области зарегистрировали в ее центре.

"Из 272 случаев, зарегистрированных за последнюю неделю в области, 83% приходится на город Харьков... В Харькове показатель заболеваемости составлял от 15 до почти 17 на 100 тыс. населения", — подчеркнула она.

Одновременно возрастает количество случаев коронавируса, которые требуют госпитализации из-за тяжести. Причиной ухудшения ситуации эксперты назвали нарушение правил безопасности, пренебрежение масками и социальной дистанцией.

Как сообщал ONLINE.UA, в украинском правительстве поддержали недавно инициативу о штрафах за отсутствие маски в публичных местах. Размер их для рядовых граждан составит от 170 до 255 гривен.

По данным МИНЗДРАВА, владельцам заведений, которые допускают нарушения, штрафы грозят существенно выше — от 3 400 до 5 100 гривен.