Гороскоп на 04 июля для всех знаков зодиака

У Рыб отличная память и они никогда не забывают хорошего отношения к себе. Плохое можно простить и выкинуть. А хорошее будет греть душу и через года. Рыбы никогда не забудут того, кто был с ними в трудные минуты. хорошо, что мысли Рыб никто не может читать, а то образ стеснительных и застенчивых людей полетел бы к чертям. Рыбы не боятся чувствовать, они боятся утонуть в чувствах.

Прежде чем играть со Львом, убедитесь не играет ли Лев с вами... Львы ненавидят льстивость, ложь и сплетни за спиной. Не нравится что-то? Скажи об этом Льву в глаза. Что было сказано за спиной, там же и останется вместе с тем, кто это сказал. Львы не хотят, чтобы жизнь была как зебра, они хотят, чтобы она была яркой как попугай.

Козероги знают, что всему своё время. Есть события, ход которых никто не может изменить; есть судьба, благодаря которой они рано или поздно найдут своё место в жизни. истинные Козероги никогда не будут улыбаться людям, которые им неприятны. Но они будут вести себя вежливо по отношению ко всем — их воспитание не позволит дойти до хамства. к слову сказать — оскорбить Козерога у незнакомого или не важного для него человека не получится: Козерогов не могут всерьез задеть люди, которыми они не дорожат.

Овен (21 марта — 20 апреля)

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Гороскоп на 04 июля 2020 года для Овнов

Кулинарный гороскоп для Овнов

Сегодня лучше не пытайтесь никого удивить своими кулинарными способностями. Даже если у вас и выйдет что-нибудь съедобное — все равно скажут "отрава". Лучше наслаждаться результатами своих кухонных экспериментов в гордом одиночестве. Или с любимым домашним животным, чтобы было кому скормить "эту гадость" в случае неудачи.

Общий гороскоп для Овнов

Сегодня вы будете той скалой, что стоит недвижимо посреди самой жуткой бури. К вам будут обращаться за помощью, за поддержкой, просто желая вашего внимания. Не отталкивайте этих людей.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Вы никак не можете прийти к компромиссу? Попробуйте предпринять еще одну попытку — сегодня вполне может и получиться. Светила утверждают, что и овцы будут целы, и волки сыты.

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодня финансы Овнов могут запеть такие душераздирающие романсы, что их отзвуки будут ощущаться во всяком разговоре, который вам придет в голову завести с членами семьи. Увы, это чревато серьезными раздорами. Может быть, чем попусту болтать, подумаете, как решить проблему с деньгами? Кстати, шанс придумать что-то стоящее у вас есть, причем неплохой.

Гороскоп здоровья для Овнов

Нынче прислушайтесь к советам опытных людей, не отвергайте их идеи, не проверив всё, как следует. Не исключено, что в их словах есть в том числе и здравое зерно.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 04 июля 2020 года для Тельцов

Любовный гороскоп для Тельцов

Все у вас в жизни хорошо и уравновешенно, а хотелось бы чего-то такого необыкновенного? Будет. Но не стоит торопить события: порой людям не хватает именно уверенности в завтрашнем дне, а вот жизни без приключений не бывает — так что вам повезло.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Сегодня влияние человеческого фактора будет в любой ситуации сильно как никогда. И если где-то можно сделать ошибку, она, скорее всего, сделана будет. Если хотите оградить себя от подобной напасти, пользуйтесь услугами тех заведений общепита, где процесс приготовления пищи максимально автоматизирован. Ну а если кушать гамбургер или еще что-то быстрого приготовления вам не слишком хочется — пеняйте на себя, мы вас предупредили.

Гороскоп здоровья для Тельцов

В этот день самостоятельные решения вряд ли вам навредят, поэтому принимать их вам весьма рекомендуется. Однако прежде чем воплощать их в жизнь, обязательно проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Нынче вы на все будете склонны глядеть отнюдь не через розовые очки. И напрасно, не так уж все и плохо. Однако, если вам нужно произвести впечатление человека, требовать чего-то от которого грешно и бессмысленно — день удачный. У вас получится.

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодня, задавая вопрос, не стоит слишком надеяться на ответ. Впрочем, вы и сами будете нынче отличаться некоторой нерешительностью. Зачем же требовать от окружающих чего-то иного?

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 04 июля 2020 года для Близнецов

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Сегодня вам не следует занимать в долг деньги, особенно если вы собрались делать это у вашего коллеги. Могут поползти неприятные слухи, а вам это не к чему. Постарайтесь найти какой-нибудь другой выход из сложившегося затруднительного финансового положения.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Ваша еда нынче должна быть легка и воздушна, не занимать много места в желудке и, желательно, не слишком нагружать вас заботами о количестве денег, на нее затраченных. Вам прекрасно подойдут муссы, суфле, кисели, щи из цветной капусты, морковные котлеты. А вот от алкогольных напитков сегодня лучше отказаться. Особенно это касается пива во всех его проявлениях.

Гороскоп здоровья для Близнецов

В этот день звезды советуют вам обеспечить защиту своего организма от различных вредоносных факторов окружающей среды, ведь из-за сильного психоэмоционального напряжения ваш организм может быть ослаблен.

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня вы почувствуете себя маленьким первоклассником с огромным букетом и, если вы девочка, еще и с бантом. Все будет страшно и непривычно. Тем не менее, впечатления от всего этого безобразия останутся самые замечательные. Поэтому если давно хотите сделать важный шаг в ваших отношениях — делайте сегодня, не пожалеете.

Общий гороскоп для Близнецов

Сегодня вы будете склонны к самоедству, причем не по делу. Даже если кто-то попал в неприятную ситуацию, не последовав вашим советам, вы будете испытывать чувство вины. Дело не в том, что вы были недостаточно убедительны, просто — судьба.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 04 июля 2020 года для Раков

Бизнес-гороскоп для Раков

Неделя была настолько короткой, что вы за нее ничего толком сделать не успели. Что ж, придется сегодня спешно все доделывать, заделывать и переделывать, иначе спокойной совести во время выходных вам не видать как своих ушей. Да и выходных как таковых не получится.

Любовный гороскоп для Раков

Поройтесь в памяти — не является ли этот день годовщиной какого-либо мало-мальски важного для вас и вашего любимого человека события? Если окажется, что не является, все равно отметьте его как особенный. Вам будут весьма признательны.

Гороскоп здоровья для Раков

В этот день на Раков снизойдет вдохновение и какая-то особенная ясность мысли. Если в результате вам придет в голову, что вы прекрасно понимаете, что с вами не так, и как это исправить, запишите план действий на бумажку и подождите до завтра. Наутро все это наверняка перестанет казаться хорошей идеей — целее будете.

Общий гороскоп для Раков

Сегодня вы не будете испытывать необходимости лазать за словом в карман. Это даже может вам навредить, постарайтесь хоть немного ограничивать бурю своего остроумия.

Кулинарный гороскоп для Раков

Нынче вам нужно быть исключительно нежным и аккуратным к своему организму. Не стоит есть ничего, что может сколько-нибудь затруднить его жизнедеятельность. Лучше бы и вовсе посидеть на диете, пока он такой ранимый — зачем вам лишние проблемы? Кушайте некрепкий куриный бульончик с рисом и салат из свежих яблок с морковкой.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 04 июля 2020 года для Львов

Гороскоп здоровья для Львов

В этот день звезды рекомендуют вам обращать особое внимание на советы врача. Даже если вам кажется, что предложенный им план действий не особо действенен, хотя бы прислушайтесь к тому, что вам говорят.

Кулинарный гороскоп для Львов

Нынче состав вашего меню должен быть продиктован, прежде всего, соображениями заботы о вашем здоровье. Выбирайте исключительно полезную пищу, избегайте жирного, острого, перченого, пряного, соленого и жареного. Может показаться, что это оставляет в вашем распоряжении только молочные каши — отнюдь, скажем, свежую рыбу, запеченную целиком, вы вполне себе позволить можете. В качестве гарнира хорош будет бурый рис.

Любовный гороскоп для Львов

Сегодня вы будете переживать за совершенно незнакомых вам людей, которые дороги вашему любимому человеку. Иными словами, его волнение за них передастся вам, причем усиленное многократно, возможно, доведенное до абсурда. Постарайтесь все же не переусердствовать.

Бизнес-гороскоп для Львов

Сегодня у вас может сложиться впечатление, что все окружающие, словно сговорившись, решили вывести вас из душевного равновесия, которое вам только недавно удалось приобрести. Не поддавайтесь, особенно если кто-то попытается выставить вас виноватым, защищайте себя и свои интересы!

Общий гороскоп для Львов

Сегодня глас рассудка заглушит голос вашего сердца. Будьте готовы жить с последствиями того, что вы наделаете, следуя его советам.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 04 июля 2020 года для Дев

Гороскоп здоровья для Дев

Если сегодня Девам потребуется много энергии, чтобы долго и продуктивно работать, то вам следовало бы отдать предпочтение сложным углеводам, например цельнозерновому хлебу или же рису.

Любовный гороскоп для Дев

Сегодня может случиться так, что ваш нынешний любимый человек познакомится с предыдущим. При этом они, вполне возможно, не будут знать о том, какую роль каждый из них сыграл в вашей жизни. Вы можете им об этом сказать или не говорить, в зависимости от того, насколько легко они найдут общий язык.

Бизнес-гороскоп для Дев

У вас на службе в скором времени начнутся не самые приятные дни. Все словно сговорятся, и будут делать всё не так, как следует, а вы — снова и снова отвечать за чужие ошибки. Подготовьтесь к такому повороту событий, чтобы принять его во всеоружии. Вам это пригодится.

Общий гороскоп для Дев

Сегодня вы будете говорить, говорить и еще раз говорить. Постарайтесь хоть изредка делать паузы, хотя бы для того, чтобы быть в курсе реакции слушателей.

Кулинарный гороскоп для Дев

Нынче особое значение приобретет цвет продуктов, которые вы собираетесь употребить в пищу. Старайтесь группировать их по оттенкам. Если вы начинаете день с чашки зеленого чая, то яблоки лучше выбирать соответствующего цвета — сортов гранни смит или семеренко. Если пьете кофе, закусите шоколадкой. Рыбу лучше есть с рисом, курятину и индюшатину — с картошкой. А мясо — с салатом из красной капусты или винегретом.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 04 июля 2020 года для Весов

Общий гороскоп для Весов

Сегодня для продуктивной работы вам потребуется благородная идея. О мире во всем мире, например. Если таковая вами овладеет, можете не сомневаться, вы создадите нечто вечное.

Гороскоп здоровья для Весов

В этот день звезды настоятельно рекомендуют вам обращать внимание на то, какую именно нагрузку вы даете вашим ногам. И если вдруг никакой — сделайте все возможное для того, чтобы она все же появилась.

Кулинарный гороскоп для Весов

Сегодня значительную роль в вашем рационе должны играть мучные изделия. Не бойтесь, если не смазывать их всякими вкусными маслицами, они не столь уж и вредны для фигуры. Только не надо воспринимать данные указания как пожелание поглощать в диких количествах пироги и прочие плюшки. Лучше отведайте настоящих спагетти. Или пельменей — в них доля муки тоже весьма немаленькая.

Бизнес-гороскоп для Весов

Если вы ещё не достигли того, к чему стремились, спросите себя: возможно, вы сбились с пути? Возможно, вы слишком мелочитесь и на пути к одной большой цели, растачивая себя по пустякам. Будьте дерзки в ваших желаниях, помните, что только смелым покоряются моря!

Любовный гороскоп для Весов

Не отвлекайте сегодня вашего любимого человека от важных дел! Они ему действительно важнее вас на данный конкретный момент, поэтому на вас могут сорваться, накричать или даже опуститься до грубости. В общем, своего не добьетесь — только расстроитесь зря. Да и ему потом прощения просить придется...

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 04 июля 2020 года для Скорпионов

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Нынче Скорпионам рекомендовано позаботиться о своем желудке, возможно обострение гастрита. Вам особенно пойдут на пользу различные легкие супы, каши, а также травяной чай на основе ромашки.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Ваше желание подзаработать, скорее всего, так и не будет реализовано, хотя дополнительную работу вы себе, конечно, найдете, но не факт, что она будет оценена на должном уровне, и вы получите за неё существенное вознаграждение. Лучше пока на время ограничьте свои расходы.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Посвятите сегодняшний день поеданию зеленой пищи. Начиная с зеленого мармелада с яблочным йогуртом на завтрак и заканчивая парочкой сочных зеленых яблок на ужин. Пообедать же сходите в кафе, где столики застилают скатертями изумрудного цвета, используют в интерьере живые цветы, а салаты украшают красивыми и пышными пучками зелени.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Не грустите сегодня ни в коем случае, что бы с вами ни приключилось. Даже если будут нелады с вашим любимым человеком (а они вполне могут быть), жизнь на этом не заканчивается, да и ваши отношения тоже. Просто вскоре вас ждет примирение, а после него — блаженное затишье. Ибо после бури всегда наступает штиль.

Общий гороскоп для Скорпионов

Внезапное желание изменить все вокруг, по остроте и утомительности подобное приступу радикулита овладеет вами сегодня. Окружающим крупно повезет, если в своем стремлении реформировать все и вся вы ограничитесь разгромом собственного дома.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 04 июля 2020 года для Стрелецов

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Сегодня вам следует выполнить данное себе обещание и обязательно довести желаемое до логического конца. Если вы, разумеется, не решили, что задуманное вами совершенно не целесообразно.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Сегодня вы будете склонны к тому, чтобы анализировать, почему вы ведёте себя с вашим любимым человеком именно так, а не иначе, и почему он вам отвечает тем или иным образом. Впрочем, не стоит долго размышлять над причинами — лучше решите, что делать с последствиями.

Общий гороскоп для Стрелецов

Если вы не чувствуете себя самостоятельным, или не являетесь таковым, но горите желанием наконец сие качество приобрести, сегодня вам стоит сделать очередной шаг в этом направлении. Он будет гарантировано удачен, хотя, возможно, и не станет последним на этом пути.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

В это день на ура пойдут любые финансовые дела. У вас прекрасно будет получаться находить решения трудных и запутанных вопросов, не возникнет никаких проблем и в оформлении документов. Сделав всё в сжатые сроки, вы сможете получить благодарность от начальства.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Вы сегодня с утра еще не думали о профилактическом голодании? А зря — отличная штука. Кроме того, этот день как нельзя лучше подходит для этой не слишком приятной, но, без сомнения, полезной процедуры. Только вот удержаться от окружающих вас гастрономических соблазнов будет трудновато, постарайтесь обходить места скопления вкусной пищи подальше.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 04 июля 2020 года для Козерогов

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодня еще можете позволить себе полентяйничать, в очередной раз все обдумать, но ничего пока не предпринимать. Однако, размышлениям, все же придется придать более-менее законченный вид, ибо на следующий день придется приниматься за активные действия.

Гороскоп здоровья для Козерогов

Сегодня у Козерогов могут возникнуть некоторые проблемы, связанные со зрением. Постарайтесь обратить внимание на то, сколько времени вы проводите перед монитором или экраном телевизора. И сократите это время в два раза.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сегодня в какой-то момент обстоятельства могут сложиться так, что судьба дела, на благо которого вы трудитесь, будет зависеть от вас и только от вас. Возможно, кроме вас об этом никто и подозревать не будет, однако сути это не изменит. Оправдайте доверие.

Любовный гороскоп для Козерогов

Ваш любимый человек вполне может помочь вам в решении ваших проблем, стоит только его об этом попросить. И несмотря на всю вашу гордость и на все ваши принципы попросить в этот день действительно стоит, иначе вы сами себе создадите дополнительные и никому не нужные проблемы.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Пошарьте по своему холодильнику. Вполне может быть, что там совершенно случайно завалялось нечто довольно вкусное, только и ждущее, чтобы его поскорее съели (пока оно не успело испортиться). Не завалялось? Тогда срочно берите ноги в руки и отправляйтесь.. Куда? На самом деле, это совершенно неважно. Главное, чтобы там не успели всё съесть.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 04 июля 2020 года для Водолеев

Гороскоп здоровья для Водолеев

Сейчас Водолеям не повредило немного почистить организм. Для начала — снаружи, это быстрее. Потом, на чистую голову можно будет подумать и о диете. Начинать необязательно, для одного дня этого достаточно, а завтра будет новый день.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Возможно, вам придется бороться с непониманием в рядах окружающих вас людей. Они почему-то решат, что им гораздо лучше известно, как именно вам следует питаться, и что конкретно вы будете сегодня кушать. Не поддавайтесь — выбирайте только то, что действительно вызывает у вас аппетит. Ничто не вызывает? Значит, просто отправляйтесь в другое место, благо, выбор большой.

Любовный гороскоп для Водолеев

Сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно сделать вас по-настоящему счастливым, однако он приложит к этому максимум усилий, которые вам всё же стоит оценить по достоинству несмотря на то, достигнут они результата или нет. Поощряйте всячески подобные его инициативы.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

В любом, самом обстоятельном деле всегда найдется место и для уместной шутки. Не будьте сегодня слишком серьезны: ваша деловитость может выглядеть неумело и даже неестественно. Будьте собой и только собой, так вам проще будет найти пути решения всех проблем.

Общий гороскоп для Водолеев

Если вы когда-нибудь засядете за написание мемуаров, то этот день наверняка в них попадет. Сегодня вы будете на высоте.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 04 июля 2020 года для Рыб

Общий гороскоп для Рыб

Сегодня победа над трудностями будет даваться вам так легко, что вы, возможно захотите искусственно усложнить ситуацию, дабы, найдя из нее выход, чувствовать себя героем. Однако прежде чем это сделать, подумайте о других — они-то ведь простые смертные.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодня звезды обещают благоприятную атмосферу для сплетен. А почему бы не добавить жару? Без интриг на рабочем месте не обходится нигде, в ваших же руках — возможность как следует повеселиться и повеселить окружающих. Из тех, кто не обделен чувством юмора.

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодня вы поймете, что то, что всегда казалось вам сложным и практически недосягаемым, на самом деле более чем просто, понятно и легко — главное, очень захотеть. Это чуть ли не уникальный шанс для того, чтобы окончательно и бесповоротно наладить вашу личную жизнь.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Нынче кушайте лишь то, чего не пробовали ранее. Ну или не пробовали в приготовлении этого повара. Или просто давно не ели, если все уже перепробовано. Привычные вкусы не будут радовать ваш язык так, как то, что может дать эффект новизны. Ну а если вам удастся при этом придерживаться рекомендации кушать мясо птицы, тушеное с пряностями — считайте, день удался.

Гороскоп здоровья для Рыб

Нынче постарайтесь сохранить положительный настрой и не поддаваться упадническим настроениям. Ведь именно по этой причине могут обостриться давние заболевания и возникнуть головные боли.