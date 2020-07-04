Никто не может - Зеленский мгновенно отреагировал на циничное требование Путина

4 июля глава государства Владимир Зеленский жестко отреагировал на новое бесстыдное требование команды российского президента Владимира Путина. Как известно, 4 июля главный переговорщик Путина и куратор РФ по Донбасса Дмитрий Козак выдвинул официальному Киеву новый ультиматум — он начал настаивать, что до проведения встречи в нормандском формате на высшем уровне украинской стороне нужно принять и согласовать с Донбассом десятки законов. Владимир Зеленский на это ответил, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене, в том числе, принятие закона о "особом статусе Донбасса". Об этом украинский лидер сообщил во время брифинга в городе Южный Одесской области, куда он прибыл с рабочей поездкой, сообщает ONLINE.UA.

"Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы — независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более, что это международная уже риторика", — напомнил Путину украинский президент.

Кроме того, Владимир Зеленский пока отказывается комментировать встречу советников лидеров государств Нормандского формата 3 июля в Берлине.

"Я знаю, что очень неплохо прошла встреча, предметно. Больше ничего пока комментировать. У нас будет совещание, с господином Ермаком мы сегодня только прилетели в Одессу и еще подробно не обсуждали с ним этот вопрос", — добавил глава государства.

Как известно, 4 июля Офисе президента Украины сообщили, что в ходе встречи политсоветников "нормандского формата" в пятницу в Берлине Украина, Франция и Германия продемонстрировали готовность приложить максимум усилий для выполнения договоренностей Нормандской четверки, достигнутых в Париже, и приблизить проведения саммита в Берлине, однако команда Путина устроила настоящий демарш и захотела взять паузу. Переговорщик Путина Дмитрий Козак после этого заявил, что до проведения встречи в "нормандском формате" на высшем уровне Украине необходимо принять и согласовать с Донбассом десятки законов.

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