Сколько нужно людей для колонизации Марса - ученые поразили ответом

Колонизация Марса — одна из самых интересных тем, которые обсуждают не только ученые, но и люди, которые интересуются будущим человечества и нашей планеты. Так, недавно ученые Политехнического института Бордо (Франция) провели новое исследование и определили, сколько людей необходимо для первой миссии по колонизации красной планеты. По их словам, для первой колонии нужно всего лишь 110 человек. Первые результаты исследования опубликовали в журнале Scientific Reports. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на Daily Mail.

Профессор Жан-Марк Салотти, который является главным автором исследования, рассказал, что использовал математическую модель для определения "возможности выживания на другой планете". Согласно его расчетам, колония будет жить жить под заполненным кислородом куполом и заниматься сельским хозяйством. По словам Салотти, математическая модель может быть применена для колонизации любой планеты, однако в качестве примера он использовал именно Марс.

"Этот вопрос имеет особое значение для будущего космического завоевания и, возможно, также для будущего человечества в целом", — отметил профессор.

Кроме того, ученый обратил внимание на то, что поселенцы могут объявить независимое марсианское государство.

Стоит напомнить, что уже в конце июля NASA запускает миссию на Марс. Правда, о колонизации речь не идет, ведь пока запускают марсоход Perserverance. Он должен проводить исследования среды на Марсе и его поверхности. Кроме того, отмечается, что аппарат доставит на поверхность планеты памятную табличку в знак уважения медицинским работникам.

Что также интересно, недавно на Марсе обнаружили очередной феномен — парящее облако, расположенное рядом с вулканом Гора Арси. По словам ученых, это атмосферное образование не имеет никакого отношения к вулканической активности, а является новой загадкой Красной планеты, которую предстоит разгадать специалистам.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Маск решил реалистично оценить свои шансы дожить до начала колонизации Марса. Изобретатель откровенно признался, что он, вероятнее всего, не доживет.