Это уже серьезно - в ЕС запаниковали из-за нового решения Украины

Власти ЕС не скрывают тот факт, что взволнованы текстами проектов постановления украинского правительства и закона Украины об ограничениях по импортной машиностроительной продукции в системе публичных закупок. Это отмечается в письме главы представительства Европейского Союза Матти Маасикаса к главе украинского парламента Дмитрию Разумкову и премьер-министру Денису Шмыгалю. Стоит обратить внимание на то, что письмо Маасикаса касается проекта постановления Кабмина "Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по осуществлению закупок техники отрасли машиностроения с подтвержденным степенью локализации производства" от 11 июня этого года и проекта закона о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности. Об этом сообщает ONLINE со ссылкой на "Наши деньги ".

По словам представителя ЕС, проект правительственного постановления может быть несовместим с обязательствами Украины о государственных закупках в рамках Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и Соглашения ВТО о государственных закупках.

"Проект постановления намерен ввести в качестве пилотного проекта требование 15% — 30% удельного веса критерия локализации машиностроительной техники в Украине. На наш взгляд, это будет существенным нарушением указанных основ равного отношения и недискриминации", — отметил Матти Маасикас.

Что касается проекта закона — он вводит требования локализации производства для значительного перечня промышленных товаров и транспортных средств сроком на 10 лет. По оценке ЕС, это также будет нарушать ст. IV Соглашения ВТО и ст. 151 (1) Соглашения об ассоциации.

"Это не только подрывает основополагающие принципы равного отношения и недискриминации, но и, учитывая степень локализации, требуется законопроектом (до 60%), de facto лишает зарубежную продукцию возможность участия в закупках в этих областях", — заявляет посол.

Маасикас также обратил внимание на то, что законопроект требует, чтобы правительство обеспечило введение такого же уровня степени локализации в будущих закупках, связанных с проектами, финансируемыми международными финансовыми учреждениями, такими как Европейский инвестиционный банк.

"В этом отношении мы хотели бы подчеркнуть, что эти требования могут оказать серьезное негативное влияние на будущую деятельность таких институтов в Украине и соответствующую поддержку ЕС", — отметил политик.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее ЕС экстренно обратился к официальному Киеву и заявил, что остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.