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Курс валют на сегодня 5 июля - доллар не изменился, евро не изменился

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Курс валют на сегодня 5 июля - доллар не изменился, евро не изменился

На воскресенье, 5 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар не изменился, евро не изменился.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 5 июля цена доллара США составит 27 гривен 18 копеек. Таким образом цена американского доллара не изменился.

Цена евро на сегодня не изменилась и на сейчас курс евро составляет 30 66 копеек.

В субботу, 4 июля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.18/27.09 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.53/30.42 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого.— Ральф Уолдо Эмерсон

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Источник: ONLINE.UA
Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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