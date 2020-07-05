Требую немедленных мер - Зеленский жестко отреагировал на очередной громкий скандал

В Украине произошло очередное криминальное происшествие, из-за которого у президента Украины Владимира Зеленского уже лопнуло терпение. Украинский глава срочно обратился к главе МВД Арсену Авакову и генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой с жестким требованием немедленно принять меры, чтобы остановить насилие на улицах страны. Причиной тому стала массовая драка со стрельбой в Киеве, которая произошла накануне. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ОПУ.

"Требую от генерального прокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны, принятия понятных и эффективных превентивных мер для предотвращения этого и обеспечения мирной и спокойной жизни граждан Украины", — обратился Зеленский к Авакову и Венедиктовой.

Зеленский подчеркнул, что у него вызывают серьезную обеспокоенность нарушения общественного порядка, незаконный оборот и применение оружия, многочисленные нападения на граждан, в том числе с применением насилия, в Украине. Он напомнил, что раньше имели место и другие недопустимые случаи нарушения правопорядка на улицах.

Напомним, о массовой драке со стрельбой в Киеве стало известно утром 4 июля. Инцидент произошел в столичном Печерске, в бизнес-центре "Арена Сити". На место происшествия выехали 7 экипажей патрульных и следственно-оперативная группа районного управления полиции. Как выяснилось, конфликт возник между двумя компаниями, в связи с чем завязалась драка, один из участников которой открыл стрельбу. В результате происшествия пострадали три человека, 10 задержаны. Следователи начали уголовное производство по факту хулиганских действий с применением оружия. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский наконец признался, почему Авакова не отправляет в отставку.