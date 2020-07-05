Мне стыдно - Зеленский срочно обратился ко всем украинцам

5 июля глава государства Владимир Зеленский срочно обратился ко всем украинцам и дал им новое громкое обещание. Украинский лидер уверен, что Украина будет сильной, свободной, непобедимой и вернет все свои территории, всех людей и веру в правду и справедливость. С таким обещанием Зеленский выступил во время торжеств в Одессе в День военно-морских сил ВСУ. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Офиса президента, который в прямом эфире транслировал выступление президента.

"Сегодня рядом с нашей гордостью фрегатом "Гетман Сагайдачный" стоит буксир "Яны Капу", возвращены катера "Никополь" и "Бердянск", а в городах Краматорск и Славянск гордо развевается желто-синий флаг. И все это дает мощный заряд силы и веры в то, что все у нас обязательно удастся. Мы вернем всех наших людей, мы вернем все наши территории, веру в правду и справедливость", — уверил Зеленский.

Он также отметил, что одной из главных задач государства является социальное обеспечение военных моряков и членов их семей. Поэтому сегодня более 70 украинских моряков получат квартиры. В частности, жильем обеспечат моряков из оккупированного Крыма, которые в 2014 году не изменили Украине. Президент признался, что ему стыдно за то, что все шесть лет эти моряки жили в ужасных условиях, а их верность присяге была незаметной для бывших властей.

"Мне стыдно, что за все это время они не получили от государства достойной благодарности. Но я рад, что наконец справедливость восторжествовала. Я сделаю все, чтобы украинские моряки чувствовали, что они являются настоящими супергероями, которые очень нужны Украине", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, впервые День ВМС Украины отмечали в Севастополе 1 августа 1997 года. В этот день на прежних кораблях Черноморского флота ВМФ СССР, которые перешли в состав ВМС Украины, были торжественно подняты военно-морские флаги Украины. Впоследствии, согласно указу президента Ющенко от 24 марта 2006 года День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины отмечался ежегодно в первое воскресенье июля. С 2012 года начали отмечать праздник в последнее воскресенье июля. В 2015 году было решено снова вернуться к празднованию Дня ВМС в первое воскресенье июля. В настоящее время штаб ВМС Украины находится в Одессе из-за российской оккупации украинского Крыма.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский жестко отреагировал на очередной громкий скандал. Он потребовал, чтобы Аваков и Венедиктова приняли немедленные меры для обеспечения порядка на улицах страны, где регулярно возникают резонансные конфликты со стрельбой.