Он серьезно болен - Путин шокировал новым абсурдным заявлением

Российский глава Владимир Путин отличился очередным абсурдным заявлением, которым возмутил в первую очередь самих россиян. На этот раз, доказывая необходимость изменения Конституции РФ, он пояснил, что новые правки укрепят государственность России. Глава Кремля отметил, что в советской Конституции была "мина замедленного действия", кототрая давала право республикам на выход из страны и "монопольное право компартии на власть". И таких ошибок, по словам Путина, Россия должна избежать. Россияне в шоке от нового издевательства Путина над народом. Они считают, что он уже серьезно болен, раз позволяет себе подобные высказывания. Также граждане России припомнили Путину оккупацию украинских Крыма и Донбасса, назвав публичным лицемерием его очередное заявление, передает ONLINE.UA.

"Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей Конституции. Они будут укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед. А мины замедленного действия, заложенной еще в 1922 году при образовании Советского Союза в Конституцию, мы должны избежать", — заявил Путин в эфире федерального российского телеканала.

Путин считает, что в Конституции должна быть обязательно норма о нерушимости границ и "невозможности отторжения ее территорий". Россияне возмущены его словами, отмечая, что им "не светит" новая жизнь, пока Путин будет при власти, а ее ему обеспечили до 2036 года.

"Похоже, это альцгеймер: про СССР он помнит, а что сейчас происходит вообще не понимает; Т.е, право на самоопределение Крыма и Донбасса — это для России святое, а право на самоопределение республик ССCР — это "большая ошибка"... просто праздник лицемерия какой-то...; У дедушки уже ум за разум заходит...; Он серьезно болен психически, Россия оказалась под управлением сумасшедшего гебиста в звании подполковника в отставке. Россияне, вам не страшно?; Что то мы последовательно "развиваемся" в обратную сторону. В 2002-2007 жить было можно. Начиная с 2007 и далее жизнь ежегодно деградирует. При такой динамике никакая Конституция не спасет; Ну и чушь, наверное после обнуления он всех граждан дураками считает. Мало ли что было написано в Конституции СССР, это была такая же филькина грамота, как и нынешняя Конституция России. Конституция это договор между властью и гражданами, только власти Конституцию не соблюдают, зная, что за это ничего им не будет", — комментируют россияне очередное абсурдное заявление Путина.

Напомним, 1 июля в России завершилось голосование по поправкам к Конституции РФ, одной из которых было "обнуление" президентского срока Владимира Путина. За проголосовали 77,92%, против — 21,27%. Таковы данные привела ЦИК РФ по итогам обработки протоколов. В целом по России, по данным ЦИК, поправки поддержали 77,92% проголосовавших.

Важно отметить, что новая конституция РФ вступила в силу с 4 июля. Хотя в ней немало говорится о народе, саму конституцию переписали под президента Владимира Путина — это ни для кого не секрет. Стоит обратить внимание на то, что обновленную конституцию России опубликовали на официальном портале правовой информации с шокирующей ошибкой — в первом варианте публикации ее назвали "конституция Президента Российской Федерации". И только потом исправили на "конституция Российской Федерации".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин обратился к россиянам по итогам голосования за изменения Конституции РФ. Он признал, что в России простым людям сложно живется, но он призвал их потерпеть, так как страна только формируется.