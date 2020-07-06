Количество больных коронавирусом в Украине резко снизилось - официальные данные на 6 июля

Количество больных коронавирусом в Украине резко снизилось — в понедельник, 6 июля, зафиксировано 543 новых случаев заражения, а это почти на 300 случаев меньше, чем накануне. Общее количество больных COVID-19 достигает уже 49043 человек, из них 1262 человек умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Уже 21703 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Минздрава.

По состоянию на 6 июля коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Количество больных коронавирусом в мире также не снижается — по состоянию на 6 июля заболели уже 11,5 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали более 171 тысячи новых случаев. Больше количество больных растет в США и Бразилии — там за сутки зафиксировали 42,6 и 26 тысяч новых случаев заболевания соответственно. На третье месте по заболеваемости в мире вышла Индия. За последние сутки в этой стране коронавирусом заразились еще 23 932 человека, общее число заболевших достигает почти 698 тысяч. Таким образом Индия обогнала Россию по числу зараженных коронавирусом. В РФ на сегодняшний день число заболевших превышает 681 тысяч.

На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19 . Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день 4,488 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19 , более 536 тысяч людей, вылечились – 6,537 млн пациентов.

Важно отметить, что Украина, по данным Минздрава, вошла в серьезную волну пандемии коронавируса, в связи с чем в нашей стране уже ведется активная подготовка больниц второй волны для оказания медицинской помощи. В целом в стране загруженность коек составляет 15-17% и есть почти 2 тысячи свободных аппаратов ИВЛ. Но ситуация с каждым днем ухудшается, так как каждый день число пациентов, нуждающихся в госпитализации, растет. В Минздраве предупредили украинцев, что власть готова усилить карантин, но на этот шаг пойдут, если медицинская система будет не в состоянии справиться с количеством больных COVID-19 — когда в больницу привозят больного, а свободных мест в больнице нет.

Единственным способом защититься от коронавируса, на сегодняшний день, является социальная дистанция и масочный режим. Медики напоминают, что маски нужно не только правильно носить, но и утилизировать. Использованные маски и перчатки перед тем, как выбросить, необходимо положить в пакет, завязать его и по возможности дать "отлежаться" 72 часа, чтобы вирус потерял силу. Дальше — выбросить в контейнер муниципальных отходов. Если утилизируется маска и перчатки от инфицированного человека, который находится на самоизоляции, то надо добавить еще 2 пакета, плотно их завязать и тоже отложить на 72 часа. После этого их тоже можно выбросить в общий контейнер муниципальных отходов.