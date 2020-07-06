Плохой сигнал - команде Зеленского сделали жесткое предупреждение

Международные партнеры Украины бдительно следят за ситуацией, связанной с отставкой главы НБУ Якова Смолия, который решил уволиться с занимаемой должности из-за "систематического политического давления". Вызывает обеспокоенность также судебная реформа и реформа СБУ, которые, по мнению европейских политиков, движутся в неправильном направлении. Все это является нехорошим сигналом, за которым могут последовать негативные политические и экономические последствия для Украины. С таким предупреждением к команде украинского главы Владимира Зеленского обратился посол Франции Этьен де Понсен, передает ONLINE.UA со ссылкой на РБК.

"Мы заинтересованы в принципах и институтах, и мы об этом сказали. Мы поддерживаем независимость НБУ, мы обеспокоены тем, что эта независимость оказалась под угрозой со стороны нескольких групп, в частности в парламенте. Но мы не фокусируемся на персонах, мы фокусируемся на институтах, в частности на обеспечении независимости Нацбанка. Если быть откровенным, то все это дало нехороший сигнал", — прокомментировал французский политик скандал с отставкой Смолия.

Но это не единственный тревожный сигнал, который, по словам политика, вызывает беспокойство у международных парнтеров Украины. Кроме независимости НБУ, МВФ требует от официального Киева проведения судебной реформы — и это условие, по мнению Этьена де Понсена, Украина не выполняет.

"Реформа правосудия, которая сейчас в Раде — это не то, на что мы рассчитывали. Она не совпадает и с рекомендациями МВФ. Кроме судебной реформы могу назвать еще и реформу СБУ. Это те показатели, которые мы внимательно мониторим", — подчеркнул посол Франции.

Как известно, 1 июля, глава Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления", которое делает невозможным эффективное выполнение им как главой возложенных на него обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. 3 июля Верховная Рада приняла отставку Смолия. Сейчас на должность нового главы НБУ рассматриваются несколько кандидатур.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что послы Большой семерки экстренно обратились к команде Зеленского после внезапной отставки Смолия.