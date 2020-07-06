Ни при каких условиях - НБУ дал громкое обещание

После сногсшибательных кадровых изменений в руководстве Нацбанка учреждение выступила с жестким обещанием. Структура подчеркнула, что не допустит бесконтрольной эмиссии денег — печати банкнот для увеличения денежной массы. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на публикацию председателя Совета НБУ Богдана Данилишина в Facebook.

По его словам, центробанк эмиссию за базовую функцию, но ее нельзя проводить без жесткого контроля.

"Будет ли Национальный банк осуществлять неконтролируемую эмиссию денег? Неконтролируемую – никогда и ни при каких условиях! Прежде всего отмечу, что эмиссия денег является одним из базовых функций центрального банка. Она должна быть достаточной для обеспечения экономической жизнедеятельности государства, однако не создавать давления на цены", — пояснил Данилишин.

Падение экономической активности и кредитования спровоцировало падение монетизации экономики до 36% ВВП. Этот показатель вдвое ниже тех, что зафиксированы в последние 5 лет. Это в свою очередь замедлило экономический рост, в то же время инфляция — ниже целевое значение.

"Конечно, речь не идет о неконтролируемое увеличение денежной массы. Однако у Национального банка есть достаточный инструментарий и пространство для более активного насыщения экономики финансовыми ресурсами по приемлемой стоимости без усиления инфляционного давления", — добавил Данилишин.

Напомним, недавно председатель правления НБУ Яков Смолий ушел в отставку. Он объяснил поступок систематическим давлением со стороны политических сил.

Как сообщал ONLINE.UA, международные партнеры Украины пристально следят за ситуацией, связанной с отставкой главы НБУ Якова Смолия, который решил уволиться с занимаемой должности из-за "систематического политического давления". Вызывает обеспокоенность у них также судебная реформа и реформа СБУ, которые, по мнению европейских политиков, движутся в неправильном направлении. Все это является плохим сигналом, за которым могут возникнуть негативные политические и экономические последствия для Украины.