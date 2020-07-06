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Месси останется - президент Барселоны поразил заявлением

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Месси останется - президент Барселоны поразил заявлением ліонель Мессі (фото — скриншот)

Недавно в сми начали публиковать сведения о намерениях звезды футбола Лионеля Месси не продлевать контракт с "Барселоной". В то же время президент клуба Хосеп Мария Бартомеу сделал противоположное заявление. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на CNN.

По его словам, форвард нацелен завершить свою карьеру именно в каталонском клубе, за который тот выходит на поле уже много лет. Месси проведет в команде еще много лет.

"Месси говорил, что закончит свой труд и футбольная жизнь в "Барсе"... Я не собираюсь объяснять детали, поскольку мы нацелены на конкурентность и ведем переговоры со многими игроками, но Месси объяснил нам, он хочет остались и мы будем наслаждаться его игрой в дальнейшем", — отметил Бартомеу.

Накануне "Барселона" обыграла "Вильярреал" в гостевому матче со счетом 4:1. Месси снова был на высоте, сделал два ассисти, но не добавил ни одного гола до своего 700-го.

Следует напомнить, аргентинский футболист прочно связал свою жизнь с "Барселоной". Он провел всю спортивную карьеру лишь в двух командах — испанском клубе и сборной Аргентины.

За "Барсу" Месси провел 779 матчей, во время которых сумел забить 665 голов. В то же время за аргентинскую национальную команду он выходил на поле 138 раз, в которых отметился 70 голами.

Как сообщал ONLINE.UA, по обнародованным данным, футболист не будет заключать новый контракт с кубом после того, как завершится действующий — в июне 2021 года. Причинами стала череда последних событий.

Переговоры с клубом относительно продления контракта прерваны по инициативе 33-летнего форварда. Месси недоволен решениями руководства "Барселоны". Подробности — по ссылке.

Источник: ONLINE.UA
Теги: спорт, футбол, Испания, Барселона, Аргентина, Лионель Месси
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