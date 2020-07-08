Количество больных коронавирусом в Украине рекордно возросло - официальные данные на 8 июля

Количество больных коронавирусом в Украине рекордно возрасло — в среду, 8 июля, зафиксировано 807 новых случаев заражения, а это почти на 300 случаев больше, чем в предыдущие несколько дней. Общее количество больных
По состоянию на 8 июля коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:
- Винницкая область — 2002 случая;
- Волынская область — 2825 случаев;
- Днепропетровская область — 1120 случаев;
- Донецкая область — 713 случаев;
- Житомирская область — 1484 случая;
- Закарпатская область — 3533 случая;
- Запорожская область — 599 случаев;
- Ивано-Франковская область — 2797 случаев;
- Кировоградская область — 664 случая;
- г. Киев — 5779 случаев;
- Киевская область — 2853 случая;
- Львовская область — 6562 случая;
- Луганская область — 87 случаев;
- Николаевская область — 463 случая;
- Одесская область — 1984 случая;
- Полтавская область — 326 случаев;
- Ровенская область — 4304 случая;
- Сумская область — 323 случая;
- Тернопольская область — 2142 случая;
- Харьковская область — 2466 случаев;
- Херсонская область — 201 случай;
- Хмельницкая область — 863 случая;
- Черновицкая область — 5051 случай;
- Черкасская область — 695 случаев;
- Черниговская область — 578 случаев.
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (274,4), Львовской (215,8) и Закарпатской (183,1) областях. Сейчас госпитализированы 4039 человек, из них 91 пациент подключен к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 13443 лица, в подключении к аппарату ИВЛ — 418 пациентов. Заболевание было подтверждено у 3634 детей и 7092 медиков, из них 4579 медработников выздоровели. 36971 больных находились на амбулаторном лечении. За сутки исследовано 13568 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 745313 образцов и ИФА 298298 образцов.
Количество больных коронавирусом в мире также рекордно растет — по состоянию на 8 июля заболели почти 12 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали более 208 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в США и Бразилии — там за сутки зафиксировали 55 и 48,5 тысяч новых случаев заболевания соответственно. На третье месте по заболеваемости в мире вышла Индия. За последние сутки в этой стране коронавирусом заразились более 23 тысяч человек, общее число заболевших достигает 744 тысяч. Таким образом Индия обогнала Россию по числу зараженных коронавирусом. В РФ на сегодняшний день число заболевших превышает 694 тысяч.
На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев
Важно отметить, что Украина, по данным Минздрава, вошла в серьезную волну пандемии коронавируса, в связи с чем в нашей стране уже ведется активная подготовка больниц второй волны для оказания медицинской помощи. В целом в стране загруженность коек составляет 15-17% и есть почти 2 тысячи свободных аппаратов ИВЛ. Но ситуация с каждым днем ухудшается, так как каждый день число пациентов, нуждающихся в госпитализации, растет. В Минздраве предупредили украинцев, что власть готова усилить карантин, но на этот шаг пойдут, если медицинская система будет не в состоянии справиться с количеством больных
Единственным способом защититься от коронавируса, на сегодняшний день, является социальная дистанция и масочный режим. Медики напоминают, что маски нужно не только правильно носить, но и утилизировать. Использованные маски и перчатки перед тем, как выбросить, необходимо положить в пакет, завязать его и по возможности дать "отлежаться" 72 часа, чтобы вирус потерял силу. Дальше — выбросить в контейнер муниципальных отходов. Если утилизируется маска и перчатки от инфицированного человека, который находится на самоизоляции, то надо добавить еще 2 пакета, плотно их завязать и тоже отложить на 72 часа. После этого их тоже можно выбросить в общий контейнер муниципальных отходов.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что ВОЗ предостерегла Украину из-за ситуации с коронавирусом.