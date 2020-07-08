Что будет с экономикой Украины в ближайшее время - аналитики шокировали новым прогнозом

В Украине начался самый глубокий спад экономики со времен аннексии Россией Крыма и начала военного конфликта на Донбассе, которые привели к падению во втором квартале 2015 года на 14,5% в годовом исчислении. Во втором полугодии 2020 года из-за карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, произойдет рекордное снижение экономики на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ближайшее время нормализация ситуации и восстановление экономики невозможно, все может измениться только в следующем году. Такой неутешительный прогноз сделали аналитики, опрошенные агентством Reuters, передает ONLINE.UA.

По прогнозу экспертов, украинская экономика за год сократится на 6,5% по сравнению с ростом на 3,2% в 2019 году. При этом украинское павительство ожидает падения в 2020 году не более чем, на 4,8%. Экономисты же поясняют, что кризисный обвал будет более критичным, так как потребительский спрос и активность инвесторов в 2020 году останутся слабыми. Не спасет ситуацию и высокие показатели в сельскохозяйственном секторе, с которых начался сбор урожая зерна — они смогут компенсировать только малую часть ущерба экономике от пандемии коронавируса.

"Показатели экономической активности могут раскрыть всю глубину кризиса; мы ожидаем, что снижение во втором квартале достигнет 10% в годовом исчислении. Валовой внутренний продукт Украины сократится на 5,5% в годовом исчислении в третьем квартале и на 3,0% в четвертом квартале", — говорится в прогнозе аналитиков инвестиционной компании ICU.

Важно напомнить, что в госбюджете Украины предусмотрено падение ВВП в 4,9%. Вместе с тем МВФ в июне ухудшил прогноз падения экономики страны с прогнозируемых ранее 7,7% до 8,2%. Впрочем, Еврокомиссия значительно ухудшила прогноз падения экономики и для стран еврозоны. Больше всех пострадают Франция, Италия и Испания. Там ожидается снижения ВВП в этом году более чем на 10%.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в МВФ назвали год, когда украинцы вернутся к нормальной жизни после пандемии коронавируса.