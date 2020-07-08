Кабмин принял громкое решение относительно жителей Донбасса - что известно

В среду, 8 июля, Кабмин принял еще одно громкое решение относительно жителей Донбасса. Правительство приняло постановление, которым распорядилось выделить 250 млн гривен для переселенцев с ОРДЛО на приобритение жилья. Их получат 219 переселенцев, которые принимали участие в АТО и ООС. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Еще 219 защитников Украины получат средства на приобретение жилья. Правительство поддержало выделение почти 250 млн грн для внутренне перемещенных лиц, которые защищали независимость и территориальную целостность Украины", — сообщил Денис Шмыгаль о решении Кабмина.

Это не первое громкое решение, которое приняли власти Украина относительно жителей Донбасса. Несколько дней назад парламент принял законопроект, которым отменил обязательное ВНО для детей из ОРДЛО и обеспечил их возможностью бесплатно учиться в украинских вузах в рамках государственного заказа в пределах квот. Инициатором этого решение выступил украинский глава Владимир Зеленский, который решил предоставить выпускникам из ОРДЛО возможность поступать во все вузы Украины, а не по ограниченному отдельному списку, как это происходило до настоящего времени.

Важно отметить, что украинские власти не только поддерживают украинцев из ОРДЛО, которые были вынуждены выехать из оккупированных территорий и начать свою жизнь с нуля из-за российской агрессии на Донбассе. Официальный Киев также привлекает украинцев с оккупированного Донбасса к переговорам с Москвой, чтобы именно местные жители защищали интересы жителей оккупированного Донбасса в переговорном процессе, а не боевики, которых назначил Кремль.

Отдельные районы Донецкой области в ТКГ теперь будут представлять журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, отдельные районы Луганщины — председатель Международной общественной организации, юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский выполнил одно из обещаний жителям Донбасса. Несколько дней назад 10 семей внутренне перемещенных лиц из Золотого Луганской области получили новое жилье. Им уже выдали ордера и ключи от новых квартир.