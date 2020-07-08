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Оккупанты Крыма ошеломили новым скандальным решением

Украина | Читати новину українською
Оккупанты Крыма ошеломили новым скандальным решением Фото з відкритих джерел

Ситуация с водоснабжением в оккупированном Крыму более чем критическая, но Украина не собирается помогать оккупантам решать эту проблему и возобновлять поставки воды на полуостров, так как вся ответственность за эту проблему лежит на команде российского президента Владимира Путина, который продолжает незаконную оккупацию Крыма уже шесть лет. Наиболее сложная ситуация складывается в оккупированном Симферополе, где запасов воды осталось менее чем на три месяца. Оккупанты Крыма решили привлечь российских военных к решению проблемы. Минобороны России поможет организовать переброс воды для нужд Симферополя из ближайших водохранилищ — они построят в Крыму трубопровод из Тайганского водохранилища. Об этом 8 июля сообщил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов, передает ONLINE.UA.

"Проблемным пока остается только город Симферополь. На вчерашний день – спасибо Минобороны – ногами прошли всю трассу по перебросу воды из Тайганского водохранилища в Симферопольское. Будем перебрасывать 60 тысяч кубометров ежедневно", — сообщил Аксенов.

По его словам, на сегодняшний день Партизанское и Симферопольское водохранилища в оккупированном Крыму заполнены на 25%, Аянское – на 75% ориентировочно. Он уверен, что переброска воды из Тайганского в Симферопольское водохранилище стабилизирует ситуацию с водоснабжением Симферополя.

Строительство трубопровода в оккупированном Крыму запланировано на ближайшее время. Точные сроки реализации проекта оккупанты не называют. При этом Симферополь продолжает ежедневно потреблять 160 тысяч кубометров воды, этот объем оккупанты замещают из других источников.

Важно отметить, что военные эксперты не исключают, что Путин может пойти на силовые действия ради решения проблемы с водой в оккупированном Крыму. В наступление российские военные могут пойти уже осенью во время военных учений Кавказ 2020. Украина уже активно готовится к полномасштабному вторжению России в Херсонской области, хотя в Генштабе ВСУ допускают, что вооруженная конфронтация со стороны РФ сначала усилится на Донбассе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Путина хотят принять закон, который приравнивает к экстремизму действия, направленные на нарушение территориальной целостности страны, в том числе отчуждение части ее территории. Это значит, что за призыв вернуть оккупированный Крым Украине, Курильские острова Японии, а Калининград Германии, в России будут жестко наказывать. За публичные призывы, в том числе в соцсетях, будут штрафовать на сумму до 300 тысяч рублей либо отправлять в колонию на срок до четырех лет.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Крым, Россия, Украина, оккупация, аннексия, агрессия России против Украины, вода, водоснабжение, сімферопіль, трубопровід, военные
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