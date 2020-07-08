Украину охватило глобальное потепление - к чему готовиться

Глобальное потепление в Украине происходит быстрее, чем во всем мире. Всемирная метеорологическая организация считает потепление за последние 30 лет близким к 1°С, а в Украине в некоторых городах зафиксировано повышение температуры воздуха на 1,6°С — такое рекордное потепление произошло в Киеве и Чернигове. Меньше всего глобальное потепление сказалось в Ужгороде, где потеплело на 0,9°С. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

Климатологи отмечают, что на фоне стремительных темпов глобального потепления в Украине уменьшилось количество осадков, а с учетом увеличения испарения из-за роста температуры воздуха, растет дефицит влаги в стране. В обсерватории также опубликовали новые климатические нормы температуры воздуха и осадков за период с 1991 по 2020 год — в этой таблице наглядно показано, насколько потеплело в крупных городах Украины за последнее время.

Важно отметить, что погода в Украине снова станет жаркой к ближайшим выходным. На юге и востоке страны столбики термометров поднимутся до +33°С, в центральных и северных областях — до +31°С, а на западе до +29°С. Правда, такая жара продержится всего несколько дней. На следующей неделе синоптики обещают, что погода будет комфортной для летнего периода.

Напомним, в течение последних дней в Украине царила необычайно жаркая погода. Непосредственно в Киеве в ночь на 5 июля был зафиксирован новый температурный рекорд — в эту ночь температура не опускалась ниже 20,6°С и стала самой жаркой за последние 140 лет.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что на Украину надвигается чрезвычайная угроза — из-за поднятия уровня воды существует угроза прорыва дамбы и затопления семи населенных пунктов во Львовской области. В связи с ухудшением погоды спасатели объявили штормовое предупреждение в Самборском районе области. Под угрозой оказались населенные Бабино, Пыняны, Чернихов, Нижнее, Остров, Луки, Хлопчицы, которые расположены вблизи реки Стрвяж, где ожидается продолжение формирования максимального уровня воды очередной паводковой волны.

Погода в Украине и Мире на 5 дней