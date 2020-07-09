Количество больных коронавирусом в Украине снова растет стремительными темпами - официальные данные на 9 июля

Количество больных коронавирусом в Украине рекордно возрасло — в четверг, 9 июля, зафиксировано 810 новых случаев заражения, а это почти на 300 случаев больше, чем в предыдущие несколько дней. Общее количество больных COVID-19 достигает уже 51224 человек, из них 1327 пациентов умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Уже 23119 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Минздрава.

По состоянию на 9 июля коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Винницкая область — 2021 случай;

Волынская область — 2875 случаев;

Днепропетровская область — 1130 случаев;

Донецкая область — 749 случаев;

Житомирская область — 1500 случаев;

Закарпатская область — 3622 случая;

Запорожская область — 605 случаев;

Ивано-Франковская область — 2857 случаев;

Кировоградская область — 669 случаев;

г. Киев — 5872 случая;

Киевская область — 2895 случаев;

Львовская область — 6681 случай;

Луганская область — 90 случаев;

Николаевская область — 465 случаев;

Одесская область — 2052 случая;

Полтавская область — 327 случаев;

Ровенская область — 4380 случаев;

Сумская область — 328 случаев;

Тернопольская область — 2153 случая;

Харьковская область — 2521 случай;

Херсонская область — 201 случай;

Хмельницкая область — 865 случаев;

Черновицкая область — 5074 случая;

Черкасская область — 707 случаев;

Черниговская область — 585 случаев.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (267,2), Львовской (219,7) и Закарпатской (189,8) областях. Сейчас госпитализированы 3931 человек, из них 85 пациентов подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 13655 человек, в подключении к аппарату ИВЛ — 424 пациента. Заболевание было подтверждено у 3682 детей и 7178 медиков, из них 4650 медработников выздоровели. 37559 больных находились на амбулаторном лечении. За сутки исследовано 13938 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 760247 образцов и ИФА 315874 образцов.

Количество больных коронавирусом в мире также рекордно растет — по состоянию на 9 июля заболели более 12 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали более 213 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в США и Бразилии — там за сутки зафиксировали 61,8 и 41,5 тысяч новых случаев заболевания соответственно. На третье месте по заболеваемости в мире вышла Индия. За последние сутки в этой стране коронавирусом заразились более 25 тысяч человек, общее число заболевших достигает 769 тысяч. Таким образом Индия обогнала Россию по числу зараженных коронавирусом. В РФ на сегодняшний день число заболевших превышает 700 тысяч.

На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19 . Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день 4,54 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19 , более 552 тысяч людей, вылечились – 7,070 млн пациентов.

Важно отметить, что Украина, по данным Минздрава, вошла в серьезную волну пандемии коронавируса, в связи с чем в нашей стране уже ведется активная подготовка больниц второй волны для оказания медицинской помощи. В целом в стране загруженность коек составляет 15-17% и есть почти 2 тысячи свободных аппаратов ИВЛ. Но ситуация с каждым днем ухудшается, так как каждый день число пациентов, нуждающихся в госпитализации, растет. В Минздраве предупредили украинцев, что власть готова усилить карантин, но на этот шаг пойдут, если медицинская система будет не в состоянии справиться с количеством больных COVID-19 — когда в больницу привозят больного, а свободных мест в больнице нет.

Единственным способом защититься от коронавируса, на сегодняшний день, является социальная дистанция и масочный режим. Медики напоминают, что маски нужно не только правильно носить, но и утилизировать. Использованные маски и перчатки перед тем, как выбросить, необходимо положить в пакет, завязать его и по возможности дать "отлежаться" 72 часа, чтобы вирус потерял силу. Дальше — выбросить в контейнер муниципальных отходов. Если утилизируется маска и перчатки от инфицированного человека, который находится на самоизоляции, то надо добавить еще 2 пакета, плотно их завязать и тоже отложить на 72 часа. После этого их тоже можно выбросить в общий контейнер муниципальных отходов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в протокол лечения коронавируса Минздрав уже внес препарат "Ремдесивир", эффективность которого признали мировые ученые. Украинские власти уже ведут переговоры о закупке лекарства. Предварительно есть договоренность о его закупку в количестве, рассчитанном на лечение 8 тысяч пациентов.