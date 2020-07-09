Количество больных коронавирусом в Украине снова растет стремительными темпами - официальные данные на 9 июля

Количество больных коронавирусом в Украине рекордно возрасло — в четверг, 9 июля, зафиксировано 810 новых случаев заражения, а это почти на 300 случаев больше, чем в предыдущие несколько дней. Общее количество больных
По состоянию на 9 июля коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:
- Винницкая область — 2021 случай;
- Волынская область — 2875 случаев;
- Днепропетровская область — 1130 случаев;
- Донецкая область — 749 случаев;
- Житомирская область — 1500 случаев;
- Закарпатская область — 3622 случая;
- Запорожская область — 605 случаев;
- Ивано-Франковская область — 2857 случаев;
- Кировоградская область — 669 случаев;
- г. Киев — 5872 случая;
- Киевская область — 2895 случаев;
- Львовская область — 6681 случай;
- Луганская область — 90 случаев;
- Николаевская область — 465 случаев;
- Одесская область — 2052 случая;
- Полтавская область — 327 случаев;
- Ровенская область — 4380 случаев;
- Сумская область — 328 случаев;
- Тернопольская область — 2153 случая;
- Харьковская область — 2521 случай;
- Херсонская область — 201 случай;
- Хмельницкая область — 865 случаев;
- Черновицкая область — 5074 случая;
- Черкасская область — 707 случаев;
- Черниговская область — 585 случаев.
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (267,2), Львовской (219,7) и Закарпатской (189,8) областях. Сейчас госпитализированы 3931 человек, из них 85 пациентов подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 13655 человек, в подключении к аппарату ИВЛ — 424 пациента. Заболевание было подтверждено у 3682 детей и 7178 медиков, из них 4650 медработников выздоровели. 37559 больных находились на амбулаторном лечении. За сутки исследовано 13938 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 760247 образцов и ИФА 315874 образцов.
Количество больных коронавирусом в мире также рекордно растет — по состоянию на 9 июля заболели более 12 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали более 213 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в США и Бразилии — там за сутки зафиксировали 61,8 и 41,5 тысяч новых случаев заболевания соответственно. На третье месте по заболеваемости в мире вышла Индия. За последние сутки в этой стране коронавирусом заразились более 25 тысяч человек, общее число заболевших достигает 769 тысяч. Таким образом Индия обогнала Россию по числу зараженных коронавирусом. В РФ на сегодняшний день число заболевших превышает 700 тысяч.
На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев
Важно отметить, что Украина, по данным Минздрава, вошла в серьезную волну пандемии коронавируса, в связи с чем в нашей стране уже ведется активная подготовка больниц второй волны для оказания медицинской помощи. В целом в стране загруженность коек составляет 15-17% и есть почти 2 тысячи свободных аппаратов ИВЛ. Но ситуация с каждым днем ухудшается, так как каждый день число пациентов, нуждающихся в госпитализации, растет. В Минздраве предупредили украинцев, что власть готова усилить карантин, но на этот шаг пойдут, если медицинская система будет не в состоянии справиться с количеством больных
Единственным способом защититься от коронавируса, на сегодняшний день, является социальная дистанция и масочный режим. Медики напоминают, что маски нужно не только правильно носить, но и утилизировать. Использованные маски и перчатки перед тем, как выбросить, необходимо положить в пакет, завязать его и по возможности дать "отлежаться" 72 часа, чтобы вирус потерял силу. Дальше — выбросить в контейнер муниципальных отходов. Если утилизируется маска и перчатки от инфицированного человека, который находится на самоизоляции, то надо добавить еще 2 пакета, плотно их завязать и тоже отложить на 72 часа. После этого их тоже можно выбросить в общий контейнер муниципальных отходов.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в протокол лечения коронавируса Минздрав уже внес препарат "Ремдесивир", эффективность которого признали мировые ученые. Украинские власти уже ведут переговоры о закупке лекарства. Предварительно есть договоренность о его закупку в количестве, рассчитанном на лечение 8 тысяч пациентов.