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"Динамо" выиграло Кубок Украины в матче с "Ворсклой": зрелищное видео голов

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"Динамо" выиграло Кубок Украины в матче с "Ворсклой": зрелищное видео голов Матч Динамо — Ворскла (фото — facebook.com/fcdynamoua)

Накануне состоялся финальный матч за Кубок Украины, который является особенным и торжественным трофеем сезона Украинской премьер-лиги, за который боролись команды "Динамо" и "Ворскла". Основное и дополнительное время игры завершилось со счетом 1:1, поэтому соперники должны были определить победителя с помощью серии 11-метровых ударов. В результате киевское "Динамо" выиграло Кубок Украины. Посмотреть видео голов матча "Динамо" — "Ворскла" можно на ONLINE.UA.

За "Динамо" играли: Бущан — Кендзера, Шабанов, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шепелев, Буяльский — де Пена, Цитаишвили — Вербич. В запасе были: Бойко, Кадири, Соль, Шапаренко, Цыганков, Андриевский, Караваев, Русин, Дуэлунд.

За "Ворсклу" играли: Резник, Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай, Скляр, Пуцлин, Якубу, Кане, Кулач, Степанюк. Запасные: Ткаченко, Байенко, Опанасенко, Луизао, Шехич, Ребенок, Васин, Кравчук, Исенко.

Первый гол в матче забила команда "Ворскла". На 11-й минуте первого тайма Руслана Степанюк забил мяч в ворота соперников с нескольких метров. "Динамо" отыгралось на 28-й минуте. Сравнял счет матча Беньямин Вербич — он забил гол с разворота с шести метров.

Во втором тайме команды так и не смогли вырваться вперед, после чего поединок перешел в овертайм, который также прошел без голов. В итоге, трофей был разыгран в серии пенальти. Обе команды забили по пять первых основных ударов и по два дополнительных. Затем вратари отбили пенальти Сапая из "Ворсклы" и Миколенко из "Динамо". На девятом ударе полтавчанин Баенко отправил мяч выше перекладины, а вот динамовец Артем Шабанов мощно забил мяч в сетку. 1:1 в основное время и 8:7 в серии пенальти.

Таким образом, команда Динамо выиграла Кубок Украины, кстати, 12 раз в истории. Полтавская "Ворскла" останется в истории лишь в качестве финалиста данного сезона.

Ранее ONLINE.UA публиковал полное видео матча "Динамо" — "Шахтер", которые в очном поединке выясняли, кто больше достоин места в следующей Лиге чемпионов. В напряженной игре победу вырвал "Шахтер", которому киевское "Динамо" на своем поле проигало со счетом 2:3.

Источник: ONLINE.UA
Теги: спорт, футбол, Кубок Украины, Динамо, Ворскла, голи, победа, видео, Прем'єр-Ліга, Украина
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