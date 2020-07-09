Власти Украины сообщили отличные новости пенсионерам из ОРДЛО

Международный комитет Красного Креста обратился с неотложной просьбой к властям Украины упростить правила пересечения КПВВ на Донбассе для пенсионеров, чтобы жители ОРДЛО могли беспрепятственно въезжать на подконтрольные Украине территории для получения пенсий. В Офисе президента пообещали рассмотреть рекомендации Красного Креста. Соответствующих договоренностей 9 июля достигли во время видеоконференции замглавы ОП Игорь Жовква и руководитель миссии МККК в Украине Флоранс Жиллетт, передает ONLINE.UA со ссылкой на ОПУ.

"Было договорено проработать ряд рекомендаций со стороны МККК относительно упрощения режима прохождения КПВВ на линии разграничения для наиболее уязвимых категорий населения, прежде всего пенсионеров", — сообщили в Офисе президента.

Также стороны договорились направить дополнительные усилие на обеспечение доступа МККК и других гуманитарных организаций к гражданам Украины, которые незаконно удерживаются на неподконтрольной правительству Украины территории Донбасса, в оккупированном Крыму, а также в РФ. Кроме того, собеседники отметили важность скорейшего запуска Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, а также усилить работу с РФ по обмену пленными.

Важно отметить, что тем временем в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщили, что пенсионеры ОРДЛО продолжают получать пенсии в штатном режиме. Правда, жители оккупированной Луганской области уже могут пересечь КПВВ "Станица Луганская", чтобы получить деньги, а у жителей оккупированной Донецкой области такой возможности нет, так как боевики заблокировали все КПВВ со стороны так называемой "ДНР".

Напомним, что КПВВ на Донбассе в режиме адаптивного карантина начали работу 10 июня. В частности, сначала были открыты КВПП "Станица Луганская" и "Марьинка". В районе Станицы Луганской было налажено движение граждан в реверсном режиме, время работы КПВВ постепенно увеличивается. Но в ОРДО ситуация критическая, так как боевики полностью заблокировали все пункты пропуска.

Известно, что в ОРДЛО почти 300 тысяч пенсионеров ждут открытия КПВВ для получения пенсий. Но власти Украины призывают людей не волноваться, так как после завершения карантина у них будет до 90 дней, чтобы получить свои пенсии, которые накапливаются на карточках "Ощадбанка".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украина изменила правила пересечения границы. Теперь всем украинцам, которые въезжают со стран Европы, оккупированного Донбасса и Крыма не обязательно проходить двухнедельную самоизоляцию при условии прохождения ПЦР-теста на коронавирус.