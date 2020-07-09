Самая большая грудь страны - в Украине установлен удивительный рекорд

9 июля в Киеве установили новый рекорд Украины в категории "Самая большая женская натуральная грудь". Новой рекордсменкой стала представительница модельного бизнеса Мила Кузнецова, которая согласно заключению представителей Национального реестра рекордов Украины имеет грудь 13 размера, охватом 135,5 см. Для подтверждения натуральности груди новая рекордсменка прошла предварительный медицинский осмотр, по заключению которого побила предыдущий рекорд Украины, который зафиксировал самую большую натуральную грудь в стране в объеме 128 см. О новом рекорде Украины сообщила представительница Национального Реестра Рекордов Лана Ветрова, опубликовавшая фото победительницы, передает ONLINE.UA.

Как известно, Мила Кузнецова подала заявку на украинский рекорд самых больших натуральных грудей еще в июне. Девушка от природы имеет 13 размер и была уверена, что среди украинских женщин это самый большой. Новый титул пополнит коллекцию наград девушки. которая уже обладает наградами как "Мисс мира Королева", "Мисс Украина Вселенная plus size", "Мисс топ-модель Вселенная plus size".

Украинцы в восторге от новой рекордсменки Украины. Они считают, что ее формам позавидует любая королева.

"Красота! нет, красотища!; Вот это рекорд!!! Супер!; Мила вы просто фантастически красивая женщина; Такой рекорд точно долго не побьют", — комментируют в сети фото обладательницы самой большой натуральной груди пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МИЛА КУЗНЕЦОВА MISS UKRAINE

О Миле Кузнецовой известно, что ей 32 года, родом она из Полтавщины. Женщина имеет два образования — юридическое и экономическое. Работает помощником адвоката и моделью, а также активно занимается спортом.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине установлен новый рекорд по скорости выпекания блинов.