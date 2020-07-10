Гороскоп на 10 июля для всех знаков зодиака

Когда Раки счастливы, они не могут прекратить говорить. Но когда они грустят, из них не вытащить ни слова. одна из самых главных проблем Раков — это то, что они очень сильно привязываются к людям...

Если вы встретите Водолея, который абсолютно лишен энергии и сил, у которого нет желаний и который перестал мечтать — это не потому, что он унылый слабак. А потому, что этот Водолей был очень сильным слишком долго... когда Водолеи хотят уйти от реальности, они уходят в себя...

Когда Дева что-то спрашивает — лучше ответить правду, так как очень велика вероятность, что она уже знает ответ. мудрость Дев в совокупности с хитростью даёт такой эффект, какой не может дать ни одно высшее образование. цените Дев, которые дают вам второй шанс. Это значит, что их любовь настолько сильна, что сердцу хватает сил дать вам новую попытку. Дева никогда особо не переживает о том, что в её судьбе много трудностей. Она их, как вообще все в своей жизни, использует для продвижения вперёд. лучшее окончание спора с Девой — притвориться мёртвым.

Овен (21 марта — 20 апреля)

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Гороскоп на 10 июля 2020 года для Овнов

Гороскоп здоровья для Овнов

В этот день ваше самочувствие должно быть стабильным, однако постарайтесь всё-таки держать руку на пульсе, поскольку стрессы и сильные переживания могут несколько выбить вас из колеи. Лучше научитесь сохранять спокойствие.

Общий гороскоп для Овнов

Вы заслуживаете отдыха, причем длительного. Или, если уж совсем некогда, не очень длительного. Но немедленно.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Сегодня надо бросить все свои силы, чтобы с успехом справиться со своими обязанностями. Если вы сможете устоять в этой нелёгкой борьбе с трудностями, с конкурентами, а иногда и с самим собой, то, вне всяких сомнений, очень скоро лавровый венок будет украшать вашу голову.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Если сегодня, с утра пораньше, ваш организм пожелает вкусить порцию окрошки, предложите ему немного потерпеть. Вряд ли у вас с утра будут силы и желание, чтоб немедленно отправляться на ее поиски и, тем паче, пытаться приготовить сие блюдо самостоятельно. Вот вечером — другое дело. Найти заведение, где подают окрошку, особого труда для вас не составит.

Любовный гороскоп для Овнов

А ведь по сути вы знакомы не так давно. Особенно в масштабах Вселенной. Однако сегодня у вас создастся полное ощущение того, что знаете вы друг друга всю жизнь и даже немного больше. И все это время вы были счастливы вместе, да и сейчас продолжаете быть самой счастливой парой в мире. Постарайтесь сохранить это чувство. Оно ведь приятное, правда?

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 10 июля 2020 года для Тельцов

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Есть праздник — нет праздника — не важно. В любом случае, салат Оливье (в нынешнем понимании этого названия) нынче будет очень даже кстати. Только не надо называть сим гордым именем жалкую поделку, в которой по какому-то недоразумению присутствует вареная колбаса или, того хуже, сосиски. Никто не спорит, даже сосиски могут быть вкусными, но мешать Божий дар и яичницу все же не стоит.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Сегодня звезды не рекомендуют вам торопиться с принятием важных управленческих решений. Предоставьте этот уникальный шанс вашим коллегам: пусть они за вас все решат, а вы потом оцените оригинальность и применимость их решений. Много зайцев таким образом убьете.

Гороскоп здоровья для Тельцов

В этот день звезды настоятельно рекомендуют Тельцам задуматься о том, насколько правильно вы питаетесь. Если ответ на этот вопрос вас печалит, надо срочно что-то менять. Возможно, для этого придется проконсультироваться с врачом.

Общий гороскоп для Тельцов

Единственное, что может помешать вам достичь успеха сегодня — это ваше нежелание его достигать. Вы склонны преувеличивать стоящие перед вами трудности.

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня вам очень захочется рассказать о своих проблемах представителю противоположного пола. Что ж, проблем с поисками собеседника у вас не будет: он найдется довольно быстро и более чем удачно. Но не побоитесь ли вы делиться с ним самым сокровенным, что у вас есть?..

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 10 июля 2020 года для Близнецов

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Сегодня все самые сложные рабочие проблемы с успехом решатся за чашечкой чая или кофе в уютном кабинете. Постарайтесь принять во внимание тот факт, что как бы хорошо вам в компании ни было, рано или поздно от чашечки придется оторваться и приступить-таки к выполнению намеченного плана.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Картофельный день. Да, именно так. Сегодня звезды рекомендуют представителям вашего знака зодиака поглощать картофель. В больших количествам и в самых различных видах. Начиная с впечатляющей порции картофеля-фри и заканчивая... кусочком сырого. Впрочем, последним стоит увлекаться едва ли. Лучше уж заглотить порцию-другую салата оливье. В него ведь тоже картошка входит.

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня вам стоит взять на себя часть обязанностей вашей второй половинки, ибо она со всем справляться будет с трудом. Даже если на вас будут бурчать, что ничего вы не умеете или скромно отказываться от помощи, все равно эта помощь будет необходима. Вам же не трудно, а дорогому вам человеку приятно!

Гороскоп здоровья для Близнецов

Старайтесь правильно питаться. Если у вас есть возможность хорошо пообедать, то не отказывайтесь от неё. Не перекусывайте на ходу: так вы не только съедите гораздо больше, но и польза от таких приемов пищи будет весьма небольшой!

Общий гороскоп для Близнецов

Сегодня вы можете стать жертвой навязчивой идеи. Пытаться с ней бороться бесполезно, так что расслабьтесь. Вряд ли она будет уж очень дурна.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 10 июля 2020 года для Раков

Общий гороскоп для Раков

Сегодня вы будете странным образом в последний момент избегать неприятностей, в таких ситуациях, когда они будут казаться уже абсолютно неизбежными. Удача благоволит вам.

Любовный гороскоп для Раков

Сегодня вам предстоит довольно ответственный разговор с вашим любимым человеком, который в идеале должен окончиться принятием довольно-таки важных решений и рядом серьёзных выводов. Вполне возможно, он обозначит новую веху в ваших отношениях. Впрочем, совсем необязательно.

Бизнес-гороскоп для Раков

Когда у вас всё безмятежно и в семейной жизни, и на работе, окружающие чувствуют себя рядом с вами уверенно и спокойно, но стоит лишь чему-то обеспокоить вас, как например, сегодня, то все вокруг сразу же испытают на себе ваше плохое настроение. Пожалейте хотя бы своих коллег, они-то ни в чем не виноваты.

Кулинарный гороскоп для Раков

От мучных изделий, безусловно, толстеют. Но, тем не менее, есть их время от времени стоит — даже если вы всерьез боретесь с собственным организмом за улучшение качества собственной фигуры. Вопрос лишь в том, сколько и чего стоит съесть в данный конкретный день. Так вот, сегодня съедать лучше немного — не более половины порции. А вот насчет того, что именно, звезды сомневаются. Но, скорее всего, макароны вполне подойдут.

Гороскоп здоровья для Раков

Организмы Раков в большинстве своем будут весьма ослаблены, так что вряд ли будут излишни всяческие укрепляющие бодрость духа средства. Только не надо начинать сразу с самых радикальных.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 10 июля 2020 года для Львов

Кулинарный гороскоп для Львов

Сегодня вам не стоит слишком уж увлекаться процессом поглощения пищи. Да, безусловно, процесс этот весьма достойный и для организма необходимый, но во всем надобно знать меру. Посему завтрак, плавно перетекающий в обед и лениво переползающий в ужин рекомендуется отложить до лучших времен. Быть может, когда-нибудь они и наступят. Возможно, что даже завтра.

Любовный гороскоп для Львов

День имени рюшечек, оборочек и, как это обычно называют, телячьих нежностей. Смело можете называть вашего любимого человека лапочкой, пупсиком или пусечкой, пусть это и не в традициях вашей пары. Сегодня звезды разрешают. Главное, как водится, не переборщить.

Гороскоп здоровья для Львов

В этот день ваш организм может быть особенно чувствителен к отрицательному воздействию городской среды. Поэтому неудивительно, если из-за плохого воздуха к вечеру у вас могут возникнуть сильные головные боли. Повезет тем, кто предусмотрительно из города уехал.

Бизнес-гороскоп для Львов

Постарайтесь не чувствовать себя обделенным. Что-то ведь у вас имеется, не так ли? Фортуна не любит жалобщиков, а нынче она будет прислушиваться к вам особенно внимательно. Пусть даже мечты ваши будут исключительно конструктивны — у них будет больше шансов сбыться.

Общий гороскоп для Львов

Сплетни — это же такая прелесть. Надо быть уж совсем бессовестным лицемером, чтобы заявлять, что вас, дескать, они вовсе не интересуют. Сегодня у вас есть шанс насплетничаться вволю, на несколько лет вперед.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 10 июля 2020 года для Дев

Гороскоп здоровья для Дев

Сегодня звезды не рекомендуют вам есть жирное, особенно если это жирное еще и рыбное. Печень трески, например, будет не самым желательным для вас продуктом в этот день.

Любовный гороскоп для Дев

Чем меньше вы в этот день будете проявлять инициативы, тем лучше. Увы, сегодня она для вас будет наказуемой как никогда. Пусть ваш любимый человек сам находит оптимальные выходы из создавшейся ситуации, а ваш голос будет лишь совещательным, без права принятия окончательного решения.

Бизнес-гороскоп для Дев

Сегодня коллегам понадобится ваша помощь, поэтому не стоит просить себя дважды, ибо потом вам может это аукнуться не самым приятным образом. Просто окажите посильное содействие, поделитесь опытом или просто утешьте того, кто работает рядом с вами. Ваши добрые дела к вам ещё вернутся.

Общий гороскоп для Дев

Вы уже и так знаете достаточно много. Чем больше мелких подробностей по интересующему вас вопросу вы накопаете, тем труднее вам будет его осмыслить. Сегодня вы можете вполне доверять интуиции.

Кулинарный гороскоп для Дев

Если вам сказали, что кушать не желают, возможно, так оно и есть. Вот и прекрасно, не готовьте. А когда возникнет закономерный вопрос о наличии в доме пищи — процитируйте ответ на ваше предложение поесть как можно ближе к тексту. Глядишь — в следующий раз не так часто разогревать придется.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 10 июля 2020 года для Весов

Общий гороскоп для Весов

Умерьте свои желания. Лучше синица в руке, чем страус в пустыне.

Бизнес-гороскоп для Весов

Сегодня вам надо быть очень дипломатичным и суметь угодить всем, начиная с придирчивого начальника, кончая новыми требовательными партнерами. Энергии у вас сейчас предостаточно, так что распределите силы разумно, чтобы довести до конца все запланированные дела.

Гороскоп здоровья для Весов

В этот день особую заботу о своем здоровье придется проявить тем, кто страдает какими-либо заболеваниями мочеполовой системы. Сейчас вам не стоит откладывать визит к врачу, действовать лучше как можно более оперативно.

Кулинарный гороскоп для Весов

Ваш организм может заявить, что он безумно голоден, в самое неподходящее для этого время. Чтобы успокоить этого террориста от пищеварения, хотя бы на полчаса до того момента, пока не появится возможность съесть что-нибудь солидное, имейте в запасе какие-нибудь сухарики или печенюшки. Кроме того, нынче вам непременно стоит угоститься мороженым. Если, конечно, вас не мучает ангина.

Любовный гороскоп для Весов

Сегодня ваш любимый человек захочет всячески повышать вашу образованность. Для этой цели он порекомендует вам какую-нибудь очень умную книжку, сводит вас в музей или в театр. Скорее всего, у него получится всё это сделать интересно и ненавязчиво, так что бояться не стоит.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 10 июля 2020 года для Скорпионов

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Сегодня, судя по состоянию небосвода, вам предстоит день большой еды. Не суть важно, какой конкретно — главное, ее должно быть много. Недурно, конечно, заодно позаботиться о ее вкусовых качествах. Об усвояемости можно не думать. Самое время заказать самую большую пиццу.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня ваши шансы "заразить" вашего любимого человека любовью к чему-то тому, что дорого вам, велики как никогда. Почему-то именно в этот день он окажется особенно восприимчивым к вашим восторженным увещеваниям, что не так уж и плохо: общие интересы имеют важное свойство сближать и без того близких людей.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Нынче особо стоит последить за собой людям и проблемными венами. На всякий случай профилактические меры можно принять и тем Скорпионам, которые таких проблем не испытывают. Используйте специальные кремы в комплексе с массажем и пока откажитесь от утомительных для ног занятий.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сегодня вам стоит относиться ко всему с юмором — к необходимости работать тогда, когда на это нет ни малейшего желания, в том числе. Если вы не найдете смешной стороны в происходящем, вы рискуете поплатиться способностью здраво оценивать ситуацию.

Общий гороскоп для Скорпионов

Мечты следуют за вами неотступно, весь день не давая покоя. Ничто не будет вас так раздражать как банальность. Ну что ж, это то самое настроение, когда можно сделать что-либо полезное.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 10 июля 2020 года для Стрелецов

Гороскоп здоровья для Стрелецов

В этот день вам следует отказаться от повышенных физических нагрузок, поскольку сейчас вы можете столкнуться с повышенным артериальным давлением. Позаботьтесь о своём здоровье и не перетруждайтесь на работе.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Сегодня ваша личная жизнь будет вступать в конфликт с общественной. Возможно, даже в прямом смысле: люди от которых вы зависите дома и на работе, могут встретиться и поговорить о вас. Вряд ли вам это нужно.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Вы будете склонны искать, и что главное — находить проблемы на собственную голову сегодня. Не стоит кушать особо тяжелых блюд, избегайте сложных салатов. Предпочтительны постная говядина под легким луковым соусом, на гарнир — жареный корень сельдерея. Закусить маринованным огурчиком или грибочком, но не увлекаться. Лучшее питье — апельсиновый сок и коктейли на его основе.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Скажите, Стрельцы, не сочтите за труд, когда вы в последний раз читали хорошую книгу? Не припомните? Звёзды настоятельно советуют вам заняться этим. Вы подадите очень хороший пример детям. Они увидят вас, наконец, не за Марининой или Дашковой. Русская классика позволит вам лучше понять самих себя и мир вокруг вас.

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодня у вас может появиться впечатление, что окружающие поголовно впали в детство. Единственное, что в такой ситуации можно сделать — это присоединиться к ним.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 10 июля 2020 года для Козерогов

Любовный гороскоп для Козерогов

Козероги женского пола сегодня, вероятно, могут встретить старых друзей или подруг детства, с которыми вас когда-то связывало очень многое. Ваши рассказы о семейной жизни, муже-трудоголике и послушных детях вселят в них тоску и уныние. Не обращайте внимание на их реакцию — это лишь белая зависть (радуйтесь, что не чёрная).

Кулинарный гороскоп для Козерогов

К предлагаемой вам сегодня пище следует отнестись с некоторой долей подозрения. Особенно, если вы не слишком хорошо знакомы с творчеством данного повара. Скорее всего, все будет в порядке, однако, аллергикам стоит лишний раз перестраховаться, переспросив, нет ли в поданном вам блюде того, чего вам есть не следует. Если аллергии нет — кушайте на здоровье.

Гороскоп здоровья для Козерогов

Нынче не забывайте о свежих овощах и фруктах: они обязательно должны быть на вашем столе. Вовсе не обязательно употреблять их в большом количестве: один — два фрукта в день позволят вашему кишечнику нормально работать.

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодня вы будете преисполнены весьма беспокойным видом энергии, который будет настоятельно требовать немедленного выхода. Во вред ли, на пользу ли — зависит от того, насколько жесткий контроль за собственными действиями вам удастся установить.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Не торопитесь, не рубите с плеча. Конечно, если вы прямо сегодня напишете заявление об увольнении по собственному желанию и каким-то образом вручите его шефу, завтра вы наверняка будете свободным человеком. Но точно ли вы этого хотите?

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 10 июля 2020 года для Водолеев

Бизнес-гороскоп для Водолеев

У вас, кажется, начинается полоса неудач. И с начальником отношения не ладятся, и с новым проектом возникли трудности, которые что-то никак не разрешаются. Впрочем, невозможно всё время быть на коне, лучше подойдите к этим проблемам философски и найдите в ситуации положительные стороны.

Любовный гороскоп для Водолеев

В этот день будьте оригинальны и необычны. Забудьте о банальных способах ухаживания, обыкновенных ответах на комплименты с среднестатистических черно-серых нарядах. Будьте исключительны, свежи, оригинальны и экстравагантны! Ваш любимый человек обязательно это оценит.

Гороскоп здоровья для Водолеев

Нынче никаких непредвиденных поворотов событий из-за ухудшения здоровья вам ждать не следует, а, следовательно, и беспричинно беспокоиться тоже не стоит. Сегодня у вас ожидается хороший день.

Общий гороскоп для Водолеев

Отдайтесь тому чувству, которое так настоятельно требует выхода сегодня. Хорошо бы, конечно, чтобы это чувство не оказалось яростью, но — уж как повезет.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Сегодня вы можете столь много времени потратить на обдумывание оптимального состава меню, что времени на его исполнения не останется, и вы вынуждены будете потчевать изголодавшихся едоков наспех сделанными бутербродами. Стоит ли так жаждать совершенства?

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 10 июля 2020 года для Рыб

Кулинарный гороскоп для Рыб

Нынче вам совершенно не требуются какие бы то ни было советы. Вы и так будете великолепно знать, чего хотите, что вам нужно, и на что вы можете рассчитывать. Хорошо бы еще, чтобы эти три пункта находились в относительном соответствии, хотя бы в гастрономической сфере. Если есть возможность никуда не ходить за едой, ею лучше воспользоваться, пусть другие бегают, а вы спокойно посидите.

Общий гороскоп для Рыб

Голова у вас сегодня будет работать очень и очень неплохо, но в нетривиальном направлении. Пытаясь понять, или, того хуже, объяснить причину этого, вы лишь потратите время впустую.

Гороскоп здоровья для Рыб

Сегодня любого рода негативные эмоции будут возвращаться к Рыбам как бумеранг. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы не запускать эти бумеранги: они не принесут вам бодрости и здоровья.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Нынче светила не имеют ничего против того, чтобы вы рискнули. Это вам как минимум не повредит, а может даже и выгоду принесет. Однако ставить на кон вам следует лишь то, чем вы действительно имеете право располагать.

Любовный гороскоп для Рыб

Постарайтесь сегодня реагировать максимально быстро и адекватно на любое слово вашего любимого человека, на любой его жест или знак. От скорости вашей реакции будет зависеть ваше совместное благополучие хотя бы на этот день. Возможно, и на несколько последующих.