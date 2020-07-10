Жеребьевка Лиги чемпионов - первые результаты о долгожданных матчах

Матчи Лиги чемпионов после вынужденного перерыва продолжатся в августе этого года. В пятницу, 10 июля, УЕФА провела жеребьевку между командами. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на итоги этой жеребьевки.
Организаторы самого престижного клубного турнира Европы определяли матчи 1/4 и 1/2 финала. По обнародованным данным, в четвертьфинале сыграют следующие пары:
- "Реал Мадрид" / "Манчестер Сити" — "Лион" / "Ювентус"
- "РБ Лейпциг" — "Атлетико"
- "Наполи" / "Барселона" — "Челси" / "Бавария"
- "Аталанта" — ПСЖ
В полуфинале будут играть следующие команды:
- "Реал Мадрид" / "Манчестер Сити" — "Лион" / "Ювентус" — "Наполи" / "Барселона" — "Челси" / "Бавария"
- РБ Лейпциг — "Атлетико" — "Аталанта" — ПСЖ
Недавно представители УЕФА определились с форматом проведения матчей после длительного карантина. Он получил определенные изменения. Например, известно о проведении завершающей стадии турнира в формате "финала восьми".
Местом проведения всех матчей четвертьфинала станет Лиссабон, там их будут принимать стадиона "Эштадиу да Луш" и "Жозе Алваладе". Они состоятся по следующим датам:
- 7-8 августа — матчи 1/8 финала;
- 12-15 августа — четвертьфиналы (Лиссабон);
- 18-19 августа — полуфиналы (Лиссабон);
- 23 августа — финал ("Эштадиу ду Бенфика", Лиссабон).
Напомним, в начале весны матче уже начали проводить без зрителей из-за распространения коронавирус
Как сообщал ONLINE.UA, состоялся финальный матч за Кубок Украины, который является особенным и торжественным трофеем сезона Украинской премьер-лиги, за который боролись команды "Динамо" и "Ворскла". Основное и дополнительное время игры завершилось со счетом 1:1, поэтому соперники должны были определить победителя с помощью серии