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Жеребьевка Лиги чемпионов - первые результаты о долгожданных матчах

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Жеребьевка Лиги чемпионов - первые результаты о долгожданных матчах Футбол (фото — pixnio.com)

Матчи Лиги чемпионов после вынужденного перерыва продолжатся в августе этого года. В пятницу, 10 июля, УЕФА провела жеребьевку между командами. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на итоги этой жеребьевки.

Организаторы самого престижного клубного турнира Европы определяли матчи 1/4 и 1/2 финала. По обнародованным данным, в четвертьфинале сыграют следующие пары:

  • "Реал Мадрид" / "Манчестер Сити" — "Лион" / "Ювентус"
  • "РБ Лейпциг" — "Атлетико"
  • "Наполи" / "Барселона" — "Челси" / "Бавария"
  • "Аталанта" — ПСЖ

В полуфинале будут играть следующие команды:

  • "Реал Мадрид" / "Манчестер Сити" — "Лион" / "Ювентус" — "Наполи" / "Барселона" — "Челси" / "Бавария"
  • РБ Лейпциг — "Атлетико" — "Аталанта" — ПСЖ

Недавно представители УЕФА определились с форматом проведения матчей после длительного карантина. Он получил определенные изменения. Например, известно о проведении завершающей стадии турнира в формате "финала восьми".

Местом проведения всех матчей четвертьфинала станет Лиссабон, там их будут принимать стадиона "Эштадиу да Луш" и "Жозе Алваладе". Они состоятся по следующим датам:

  • 7-8 августа — матчи 1/8 финала;
  • 12-15 августа — четвертьфиналы (Лиссабон);
  • 18-19 августа — полуфиналы (Лиссабон);
  • 23 августа — финал ("Эштадиу ду Бенфика", Лиссабон).

Напомним, в начале весны матче уже начали проводить без зрителей из-за распространения коронавирус COVID-19. Позже от них совсем отказались — остановили международные лиги и национальные турниры. По состоянию на июль внутренние чемпионаты возобновили во многих странах, однако зрителей все же не допускают на трибуны.

Как сообщал ONLINE.UA, состоялся финальный матч за Кубок Украины, который является особенным и торжественным трофеем сезона Украинской премьер-лиги, за который боролись команды "Динамо" и "Ворскла". Основное и дополнительное время игры завершилось со счетом 1:1, поэтому соперники должны были определить победителя с помощью серии 11-метровых ударов. В результате киевское "Динамо" выиграло Кубок Украины.

Источник: ONLINE.UA
Теги: спорт, футбол, Лига чемпионов, жеребьевка, матчі
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