Жеребьевка Лиги чемпионов - первые результаты о долгожданных матчах

Матчи Лиги чемпионов после вынужденного перерыва продолжатся в августе этого года. В пятницу, 10 июля, УЕФА провела жеребьевку между командами. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на итоги этой жеребьевки.

Организаторы самого престижного клубного турнира Европы определяли матчи 1/4 и 1/2 финала. По обнародованным данным, в четвертьфинале сыграют следующие пары:

"Реал Мадрид" / "Манчестер Сити" — "Лион" / "Ювентус"

"РБ Лейпциг" — "Атлетико"

"Наполи" / "Барселона" — "Челси" / "Бавария"

"Аталанта" — ПСЖ

В полуфинале будут играть следующие команды:

"Реал Мадрид" / "Манчестер Сити" — "Лион" / "Ювентус" — "Наполи" / "Барселона" — "Челси" / "Бавария"

РБ Лейпциг — "Атлетико" — "Аталанта" — ПСЖ

Недавно представители УЕФА определились с форматом проведения матчей после длительного карантина. Он получил определенные изменения. Например, известно о проведении завершающей стадии турнира в формате "финала восьми".

Местом проведения всех матчей четвертьфинала станет Лиссабон, там их будут принимать стадиона "Эштадиу да Луш" и "Жозе Алваладе". Они состоятся по следующим датам:

7-8 августа — матчи 1/8 финала;

12-15 августа — четвертьфиналы (Лиссабон);

18-19 августа — полуфиналы (Лиссабон);

23 августа — финал ("Эштадиу ду Бенфика", Лиссабон).

Напомним, в начале весны матче уже начали проводить без зрителей из-за распространения коронавирус COVID-19 . Позже от них совсем отказались — остановили международные лиги и национальные турниры. По состоянию на июль внутренние чемпионаты возобновили во многих странах, однако зрителей все же не допускают на трибуны.