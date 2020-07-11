Гороскоп на 11 июля для всех знаков зодиака

Овны — знак Зодиака, который не отличается эгоизмом. Овны просто умеют жить для себя, что вовсе не означает их высокомерие — попросту люди, родившиеся под этим знаком Зодиака, не считают необходимым улыбаться абсолютно всем и каждому. Кроме этого, Овны не дерзкие — просто они не лезут за словом в карман; и конечно же совсем не ревнивые — они привыкли быть единственными.

Скорпионы могут сделать вид, что не заметили плевка в душу, но это не значит, что они о нем забыли. Скорпиону нравятся простые в общении люди, бесхитростные, искренние и не таящие чувств. Скорпионам не стоит строить фантастических теорий, объясняющих непонятное поведение людей, — лучше научиться задавать прямые вопросы. Скорпионы редко проявляют агрессию сразу, — они предостерегают, намекают, подают знаки... И не стоит дожидаться, когда у них кончится терпение.

Стрельцы не настолько слабые, чтобы терпеть оскорбления, не настолько сильные, чтобы их прощать, но и не настолько злобные, чтобы мстить. Поэтому чаще всего они просто поворачиваются к обидчику спиной. Навсегда. очень часто у Стрельцов обстоятельства складываются так, что надеяться-то можно на что угодно, но реально рассчитывать — только на себя. Стрелец любит уютных людей, без "колючек" и глубоких омутов в характере. Любит, когда можно поговорить с человеком о чем угодно без споров и выяснений, кто больше прав, — когда именно такие задушевные разговоры и живая, искренняя теплота в отношениях для обоих важнее всего. Такие люди становятся частью жизни Стрельца и он переживает за них так же, как за себя самого.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 11 июля 2020 года для Овнов

Гороскоп здоровья для Овнов

Сегодня Овнам стоит хотя бы часик уделить уборке в вашем доме. Вытрите пыль, подметите углы, очистите ковер. Вряд ли это займет у вас много времени и сил, а дышаться вам будет определенно легче и свободнее.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Если пицца не содержит сыра — это не пицца. Если пицца содержит много сыра — это хорошая пицца. Если же в пиццу положили сыра, во-первых, много, а, во-вторых, нескольких разных сортов — значит, это очень хорошая пицца. Так не позволяйте же в этот замечательный день кормить себя какой бы то ни было пиццей, за исключением очень хорошей!

Бизнес-гороскоп для Овнов

Сегодня вам предстоит нелегкая борьба с обстоятельствами, требующими, чтобы вы отложили домашние дела, забыли об отдыхе и отдали свое время и силы рабочим вопросам. Если вам удалось избегнуть этой чаши, видимо, вас просто не смогли найти.

Любовный гороскоп для Овнов

В этот день любой сбой в работе техники будет восприниматься вами как величайшее благо, ибо даст, наконец, вам с вашим любимым человеком возможность остаться наедине и не прерывать задушевный разговор на общение с родственниками, коллегами и друзьями.

Общий гороскоп для Овнов

Сегодня вам нужно подобрать себе простенькое, не требующее ни малейших умственных усилий развлечение. Можете, например, сериал посмотреть, посплетничать, просто чаю попить.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 11 июля 2020 года для Тельцов

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Сегодня неплохо было устроить разгрузочный день и позаботиться о своём питании. Правильно выбрав меню, вы сумеете зарядиться витаминами, которые помогут вам быть в тонусе, когда начнётся рабочая неделя, а она обещает быть не такой уж лёгкой.

Гороскоп здоровья для Тельцов

Тельцам стоит поискать для себя новые впечатления: они вам сейчас очень нужны, чтобы не дать вам впасть в новую депрессию. Старайтесь не переживать о многих незначительных вещах, это только принесет вам головную боль.

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня великий ревнивец Отелло по сравнению с вами будет тщедушным добряком. Ваших чувств испугается не только ваш любимый человек; вы сами будете ими очень удивлены. При том, что скорее всего они беспочвенны, и проблемы вы придумали себе сами, наслушавшись от друзей про их личную жизнь.

Общий гороскоп для Тельцов

У вас масса дел и, как всегда, нет времени. Но, хотя вас это и не радует, вы не впервые сталкиваетесь с такой ситуацией. Что толку жаловаться на жизнь? Встряхните шевелюрой (лысиной), и — в бой!

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Если у вас и есть недоброжелатели среди тех, кто сплетает нити судьбы, сегодня они будут отдыхать от трудов праведных. Возможно, особо выдающихся успехов вы сегодня и не достигнете, но помех вам тоже ни в чем не будет. Это надо отметить, желательно — хорошим красным вином. Ну, а поскольку пить без закуски — не наш метод, сопровождать отмечание следует хорошим куском свежезажаренного мяса. Предпочтительно — говядины.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 11 июля 2020 года для Близнецов

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Нынче вы будете склонны к многократному обдумыванию самых пустяковых шагов, колебаниям и прочим действиям, которые в совокупности зовутся нерешительностью. Вы рискуете остаться и вовсе без обеда, если позволите себе зациклиться на проблеме выбора. Говорят, Буриданова ослица некогда благополучно откинула копыта, не повторяйте ее печального опыта.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

В этот день вам не стоит очень рассчитывать на то, что вам удастся отдохнуть от вашей работы, забыть все проблемы и заботы, с нею связанные, и погрузиться в быт или общение с друзьями и дорогими людьми. Пожалуй, продумайте свои действия на тот случай, если работа вас все же одолеет.

Любовный гороскоп для Близнецов

В этот день звезды советуют вам не строить никому глазки и не заигрывать с представителями противоположного пола. Последствия могут быть самыми непредсказуемыми и неблагоприятными, вы и сами рады не будете, что затеяли все эти опасные игры. Устройте себе день стеснительности!

Общий гороскоп для Близнецов

Ваших собственных ресурсов сегодня будет не хватать, и вам потребуется стимуляция. Флаг вам в руки, но не увлекайтесь.

Гороскоп здоровья для Близнецов

Нынче не увлекайтесь цитрусовыми, особенно если вы к ним неравнодушны. В них содержится много кислоты, которая весьма вредна при усиленной желудочной секреции. Можете заменить цитрусовые на другие источники витамина С.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 11 июля 2020 года для Раков

Любовный гороскоп для Раков

Сегодня вы поймете, что у вашего любимого человека есть какая-то своя жизнь и какие-то ее уголки, в которых вам нет места. Просто потому что вы разные и никогда не станете одинаковыми, потому что одинаково заряженные частицы отталкиваются, как известно из курса физики.

Кулинарный гороскоп для Раков

На сегодняшний день не стоит строить планов, предполагающих четкий распорядок действий. Их все равно придется нарушать, и пострадает при этом, прежде всего, время отведенное для принятия пищи. Что несправедливо как к пище — остынет бесхозная, а жаль, так и к вашему организму, ибо гонять некормленного жестоко и чревато проблемами со здоровьем.

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня ваши коллеги захотят встретиться с вами в неформальной обстановке, чтобы обсудить какие-то рабочие вопросы. На встречу можете и согласиться, а от разговоров на тему профессиональной деятельности решительно отказывайтесь, ибо в выходной день эта тема не является наилучшей.

Общий гороскоп для Раков

Сегодня вам довольно трудно будет с кем-либо о чем-либо договориться. Если переговоры имеют для вас хоть малейшее значение, постарайтесь их отложить.

Гороскоп здоровья для Раков

Нынче вы можете быть несколько снисходительнее к себе, чем всегда, и позволить побаловать свой организм чем-нибудь вкусным. Кроме того, в этот день у вас может быть несколько замедлена мыслительная деятельность.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 11 июля 2020 года для Львов

Любовный гороскоп для Львов

Сегодня не стоит как-то форсировать события в вашей личной жизни. Пусть лучше мерно идут своим чередом, никого не напрягая и не принуждая к каким бы то ни было решительным действиям. Ни вы, ни ваша половинка в этот день на них просто не будете способны.

Бизнес-гороскоп для Львов

Сегодня великолепный день для налаживания новых деловых контактов. Не отказывайте тем, кто предложил вам сотрудничество: это может быть именно тем предложением, от которого будет зависеть процветание и успех вашего дела. Обдумайте всё как можно лучше, и пусть вас ничто не смущает.

Общий гороскоп для Львов

Сегодняшний день удивительно хорош для того, чтобы свить уютное гнездышко с любимым человеком. Если же это — как раз последнее, чего вы хотите, постарайтесь, чтобы он об этом не узнал.

Кулинарный гороскоп для Львов

Самое время для проведения крупномасштабных мероприятий по очищению организма от того, чего в нем быть не должно. Из овощей особенно хороша будет капуста, прежде всего — белокочанная, желательно — сырая, в салате. Не стоит употреблять в пищу бобовые — слишком тяжелы для желудка, зато хорошо пойдет курятина. Желательно — та, что помоложе, можно — в виде цыпленка табака. Но не доходите в своем стремлении выбрать самую молодую особь до предела — как раз яйца пока лучше из рациона исключить.

Гороскоп здоровья для Львов

Нынче не исключайте из своего рациона жиров. Сегодня они не принесут вреда, напротив, будут весьма полезны и даже необходимы. Это впрочем, не означает, что следует позавтракать, пообедать и поужинать одним только салом.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 11 июля 2020 года для Дев

Общий гороскоп для Дев

Сегодня у вас будет достаточно различных, но одинаково великолепных возможностей, чтобы не искушать понапрасну судьбу, отыскивая новые. Используйте имеющиеся, пока на них кто-нибудь не позарился.

Бизнес-гороскоп для Дев

Сегодня ваш интерес к деловым вопросам может вызвать небезосновательную ревность в кругу близких вам людей. Кажется, вы забыли о данных им обещаниях?

Любовный гороскоп для Дев

Сегодня ваш любимый человек даст вам очень ценный, но абсолютно бесполезный совет, который практически невозможно будет воплотить в реальной жизни. Впрочем, хотя бы выслушать его стоит: может быть, найдется крупица здравого смысла в этом огромном замысле?..

Кулинарный гороскоп для Дев

Сегодня вам не стоит употреблять в пищу рыбу во всех ее проявлениях, начиная с кильки в томате и заканчивая супом из акульих плавников. Единственное исключение, которое, с точки зрения звезд, полностью безопасно — снетки. Вяленые, естественно. Но только в умеренных количествах и только с хорошим пивом.

Гороскоп здоровья для Дев

В этот день ваше самочувствие может быть несколько нестабильно, в особенности из-за повышенного риска проблем с желудком. Если у вас уже есть какие-либо проблемы с этим органом, уделите себе сейчас побольше внимания.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 11 июля 2020 года для Весов

Бизнес-гороскоп для Весов

Ваши желания сегодня как нельзя лучше соотносятся с вашими возможностями, поэтому вам следует извлечь максимум выгоды из такой ситуации. Принимайтесь за те дела, которые раньше откладывали в долгий ящик несмотря на то, что день сегодня выходной, ибо теперь вам всё по плечу.

Гороскоп здоровья для Весов

Сегодня Весам стоит быть предельно предусмотрительным и продумывать последствия каждого вашего шага. Сделайте все возможное для того, чтобы не причинить себе вреда своими собственными действиями.

Любовный гороскоп для Весов

Сегодня звезды рекомендуют вам сделать небольшой подарок для вашего любимого человека. Пусть это не будет стоить вам больших денег и больших душевных затрат. Главное, чтобы ваша половинка почувствовала, что о ней помнят и ей готовы дарить приятные безделушки и без праздника или другого повода.

Кулинарный гороскоп для Весов

Не исключено, что сегодня у вас будет повод отметить некое событие, связанное с особо удачным вашим действием. Предпочтительно отмечать его чаем с тортом или каким-либо иным набором из разряда "сладкий стол". Весьма вероятно, что практически сразу после отмечания вам придется вернуться к делам, и если вы на радостях утратите способность трезво мыслить и четко действовать — это будет совсем некстати.

Общий гороскоп для Весов

Сегодня вы сможете оказать кому-то немалую услугу, помогая решить некоторую проблему. Вы просто обязаны с ней справиться, тем более, что не так давно вы уже с подобной задачей сталкивались. Нужно только провести параллель.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 11 июля 2020 года для Скорпионов

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно понять, что вы хотите сказать или сделать, поэтому каждый ваш новый шаг будет восприниматься как большая неожиданность и приятный или не очень приятный сюрприз. Вы вполне можете использовать такое положение вещей в своих корыстных целях.

Общий гороскоп для Скорпионов

Сегодняшний день идеален для восстановления давно утерянных связей. Велика вероятность встретить очень старых знакомых.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Этот день должен оставить в памяти лишь приятные воспоминания, хотя каких-то особенных событий он и не обещает. Не совсем подходящее время для гастрономических экспериментов, будет гораздо лучше, если вы удобно устроитесь перед столом, накрытым любимыми вами блюдами. Чувствовать себя при этом надо максимально комфортно, если вам хочется снять туфлю и подогнуть ногу под себя — так и сделайте. И никуда не спешите — позвольте себе получить от еды удовольствие.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

В этот день постарайтесь долечить те недомогания, с которыми вы недавно столкнулись, а не надеяться, что всё пройдет само каким-то мифическим образом. Сейчас от ваших грамотных действий может многое зависеть.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сегодня близкий вам человек окажется с вами на одной волне и поймет все ваши причуды. Поэтому смело можете посвящать день любимой работе, даже если она непосредственно связана с изготовлением взрывоопасных веществ в домашних условиях или препарированием лягушек столовыми ножами. Впрочем, постарайтесь все же держаться в рамках разумного.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 11 июля 2020 года для Стрелецов

Любовный гороскоп для Стрелецов

Сегодня ваш любимый человек явно будет что-то от вас скрывать, что вам, естественно, не категорически не понравится. Однако не спешите делать далеко идущие выводы. Может быть, вам действительно лучше не знать о том, о чем вам не говорят? Многия знания — многия беды...

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодня вам обязательно нужно провести хоть несколько минут в общении с природой. Можно не очень дикой. На худой конец, полюбуйтесь на кактус, который у вас на подоконнике живет.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Нынче же начните заботиться о здоровье своей нервной системы, ведь если вы уже знаете, что такое хроническая усталость, а также стрессы и плохая память, вам необходимо принять меры, чтобы не заполучить более серьезную болезнь.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Сегодня все обстоятельства на вашей стороне, так что в этот день все ваши планы должны если не осуществиться, то уж, по крайней мере, максимально приблизиться к триумфальному завершению. Этот день может впоследствии быть оценен как поворотный пункт вашей карьеры.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Сегодня во главе стола, как и положено, должен быть хлеб. Но не простой батон или буханка, а что-нибудь более изысканное и вкусное. Уделите особое внимания итальянским хлебам — фокачче с луком или помидорами, чьябатте. Если останутся силы, можно заесть все это кексами — шоколадным, творожным, с цукатами и изюмом и так далее.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 11 июля 2020 года для Козерогов

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодня мысли ваши будут возвышенны, а планы — далекоидущи. Постарайтесь не придать забвению ни тех, ни других, ибо они представляют собой немалую ценность, и вполне могут пригодиться вам в будущем.

Любовный гороскоп для Козерогов

В принципе, вам сегодня совсем не обязательно встречаться с вашей второй половинкой. Вы все равно заранее будете знать все то, что она вам скажет, как отреагирует на каждое ваше действие. Впрочем, если хотите проверить вашу проницательность и вообще получаете удовольствие от отношений подобного рода, тогда почему бы и нет.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Несмотря на то, что сегодня вы вряд ли выйдете на работу, постарайтесь настроиться на рабочий лад, вспомнить все то, что вам предстоит сделать, и обязательно подготовиться по высшему разряду. Впереди серьезная нагрузка.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Съешьте яблоко. Просто яблоко. На завтрак вашему организму более сегодня ничего не нужно. Не верит? Срочно займитесь аутотренингом и тяните, тяните время. В обед быстренько проглотите какого-нибудь незатейливого супа и крошечку овощного салатика. И ждите, ждите вечера. Вечером же отправьтесь туда, где можно съесть большой кусок мяса. И съешьте его.

Гороскоп здоровья для Козерогов

Ну хоть один день можно сделать вид, что вы знаете, что такое "здоровый образ жизни"? Попробуйте — глядишь, и понравится.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 11 июля 2020 года для Водолеев

Гороскоп здоровья для Водолеев

Нынче будьте немного сдержаннее, вы сегодня слишком резки и порывисты, так что по неосторожности вы можете навредить сами себе, а также окружающим вас людям. Старайтесь контролировать себя.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Сегодня вам следует отведать чего-нибудь холодного копчения, если, конечно, организм позволяет такого рода над собой эксперименты. Предпочтительно — рыбки, лучше красной. Скажем, форели или лосося. Подавать его лучше с зеленым или пекинским салатом, заправленным лишь солью и лимонным соком. Можно также побаловать себя салатиком из редьки со сметаной, но тогда на гарнир обязательна вареная картошка.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Сегодня вы явно будете не в своей тарелке. Внутреннее беспокойство не покинет вас весь день, и из-за этого вы и сами несколько резко будете вести себя с коллегами. Постарайтесь объяснить себе, в чём причина такой резкой смены настроения. Возможно, вам следует проконсультироваться с психологом.

Общий гороскоп для Водолеев

Приоткройте завесу, которая отделяет ваш внутренний мир от окружающих. Это поможет вам понять, и быть понятым самому.

Любовный гороскоп для Водолеев

Сегодня будьте искренни с вашим любимым человеком, не прибегайте к каким бы то ни было шаблонам поведения и мудрым советам. Вашей половинке дороги вы и только вы, такой. Какой вы есть на самом деле, а не каким вы активно хотите казаться себе и ей. Полюбите себя, тогда и вас полюбят, даже еще больше!

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 11 июля 2020 года для Рыб

Общий гороскоп для Рыб

Немедленно бросайте все дела и займитесь увеселением себя любимого. Вам просто необходимо вырваться из атмосферы серьезности, стремящейся вас поглотить.

Любовный гороскоп для Рыб

Терпение и труд все перетрут. Сегодня эта фраза как раз про вас. Если вы действительно хотите добиться внимания и благосклонности от понравившейся вам особы — придется приложить максимум усилий, физических, моральных и даже, возможно, материальных. Увы, никто не обещал, что будет легко.

Гороскоп здоровья для Рыб

В этот день вам было бы лучше выбирать щадящие средства по уходу за своей кожей. Даже если раньше вам подходила любая косметика, сейчас вам следует отказаться от использования различных спиртосодержащих лосьонов.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Вечер сегодняшнего дня великолепно подходит для того, чтобы отведать некое изысканное блюдо. Какое? На самом деле, это совершенно неважно. И, главное, не дайте внушить себе, что вы недостойны сего восхитительного лакомства. Ну а начать день, пожалуй, стоит с чашечки великолепного кофе эспрессо. Но только великолепного! Если есть сомнения в его качестве — лучше выпить среднестатистического чая.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодня вам не придется долго вспоминать какие-то сведения о вашей работе, которые неожиданно кому-то из ваших любимых или просто близких людей понадобится. Постарайтесь однако, чтобы выяснением этих сведений на этот день разговоры о работе и ограничились.