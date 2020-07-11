Мы остановили это - Трамп шокировал заявлением об атаке против России

Американские спецслужбы в 2018 году нанесли мощный удар против российской так называемой "фабрики троллей". Факт выпада подтвердил в интервью президент Дональд Трамп. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Washington Post.

По словам журналиста Марка Тиссена, президент ответил утвердительно на вопрос о том, он санкционировал кибератаку.

Трамп утверждал, что его предшественник Барак Обама еще до выборов якобы знал о манипуляции Кремля. В то же время тот ничего не сделал в ответ, поскольку был уверен в победе демократки Хиллари Клинтон.

Американский лидер добавил, когда принимал решение о кибератаку, он пользовался данным разведки, которые относились к вмешательству РФ в избирательный процесс.

"Послушайте, мы остановили это", — резюмировал Трамп.

Он назвал кибератаку элементом политики противостояния Кремлю. Другими элементами политик назвал поставки оружия Украине, сопротивление против строительства "Северного потока-2 ".

Напомним, в феврале 2019 года упомянутое издание со ссылкой на анонимных чиновников проинформировало, что в 2018 году Агентство интернет-исследований потеряло доступ к интернету, поскольку "пыталось посеять раздоры между американцами". Данный сбой наблюдался на промежуточных выборах того года.

Напомним, Трамп получил президентский пост по итогам выборов 2016 года. С того времени неоднократно вспыхивал скандал, связанный с причастностью Кремля до его победы.

Как сообщал ONLINE.UA, племянница действующего американского лидера Мэри Трамп через суд пытается получить разрешение на выход своей книги, в которой она планирует обнародовать шокирующие данные о главы Белого дома. Согласно последним данным, книга имеет красноречивое название "Слишком много и никогда не хватает: как моя семья создала самого опасного человека в мире".