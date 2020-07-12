С Донбасса пришли ужасные новости - ОБСЕ бьет тревогу

Мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает внимательно следить за всеми действиями и провокациями пророссийских сил на Донбассе. Недавно стало известно, что СММ обнаружила почти сотню единиц тяжелого вооружения российских гибридных войск в ОРДЛО, которое боевики тщательно скрывают, в связи с чем блокируют работу миссии. Сегодня, 12 июля, стало известно, что боевики так называемой "ЛНР" стянули еще 11 танков Т-64 , а также 152-миллиметровую самоходную гаубицу 2С5 "Гиацинт С" к оккупированному Луганску — военую технику зафиксировали вблизи поселка Лутугино Луганской области. Кроме того, оккупанты продолжают атаковать украинских военных на Донбассе, вопреки договоренностям о прекращении огня. Из 120-мм гранатометов они накрыли позиции украинских защитников вблизи Опытного в Донецкой области. В результате обстрела боевиков двое украинских защитников получили осколочные ранения — их оперативно эвакуировали в лечебное учреждение. Ужасные новости с Донбасса сообщил пресс-центр штаба ООС, передает ONLINE.UA.

Наблюдатели ОБСЕ также зафиксировали, что оккупанты продолжают наращивать минные поля в прямой близости к участку разведения сил и средств "Петровское". Также отмечается, что с целью сокрытия вооружения и военной техники российские оккупанты срывают запланированные наблюдательные полеты Миссии, обстреливая из стрелкового оружия беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ.

"СЦКК обеспокоена тем, что российско-оккупационные войска продолжают демонстрировать устойчивое нежелание соблюдать Минские договоренности и откровенно игнорируют принятые на себя обязательства в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы. Своими действиями они подтверждают стремление к дальнейшему обострению вооруженного конфликта и подвергают опасности мирное населения в оккупированных ими населенных пунктах", — заявили в ОБСЕ.

Важно отметить, что только за минувшие сутки боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм и 120 мм, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Под вражеский огонь попали защитники Водяного, Марьинки, Авдеевки, Новотошковского, Майорска и Орехово. В результате атаки боевиков трое украинских воинов получили ранения. Их оперативно госпитализировали и оказали неотложную медицинскую помощь.

"Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий. По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки наши защитники уничтожили трех и ранили одного захватчика", — подчеркнули в штабе.

Пока боевики нарушают все договоренности, команда Путина решила взять паузу в переговорах в нормандском формате, пока Украина не внесет изменения в Конституцию относительно особого статуса Донбасса и не согласует с боевиками ОРДЛО еще десятки законов. Официальный Киев принципально придерживается своей позиции по Донбассу и не собирается садится за стол переговоров с боевиками, на чем настаивает Москва. Президент Украины Владимир Зеленский напомнил команде Путина, что никто не может ничего требовать от Украины на международной арене, в том числе, принятие закона о "особом статусе Донбасса".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Зеленского готовят Путину неприятный сюрприз по Донбассу, так как Минские соглашения не работают.