Никогда этого не будет - у Эрдогана жестко поставили Путина на место

Украину продолжают поддерживать надежные международные партнеры и организации, которые регулярно напоминают команде российского президента Владимира Путина, что готовы бороться за независимость украинского государства до последнего. Так, недавно команда турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана еще раз подтвердила, что не собирается сдаваться — министр национальной безопасности Турции Хулуси Акар во время официального визита в Киев провел переговоры с министром обороны Украины Андреем Тараном и уверил, что Анкара готова предоставить любую поддержку Украине для мирного решения ситуации на Донбассе и никогда не признает аннексию Крыма Россией. Об этом Акар публично напомнил Кремлю на пресс-конференции с министром обороны Украины по итогам двухсторонних переговоров, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Хочу еще раз заявить, что мы, если сможем предоставить какую-то поддержку мирного решения этих проблем, мы готовы предоставлять такую поддержку. Хочу еще раз подчеркнуть, что Турция не признавала и не будет признавать аннексию Крыма", — подчеркнул министр обороны Турции.

Глава оборонного турецкого ведомства добавил, что украинская и турецкая стороны по вопросам в сфере обороны и безопасности имеют одинаковую или близкую позиции. Акар также выразил соболезнования семьям погибших от российской агрессии на Донбассе и заверил в готовности оказывать любую помощь.

"Наши отношения развиваются, безусловно, прекрасно во всех сферах, особенно хорошо они развиваются в сфере обороны и безопасности. Я хочу сказать, что наше двустороннее сотрудничество, наши двусторонние связи положительно влияют не только на каждую из двух стран, но и положительно влияют на весь регион ", — добавил министр нацбезопасности Турции.

Акар также поздравил Украину с приобретением статуса участника программы расширенных возможностей НАТО.

В свою очередь Андрей Таран сообщил, что во время переговоров с турецким коолегой обсудил состояние и перспективы имплементации задач оборонной реформы. Он отметил, что в ближайшее время КИев и Анкара планируют начать практическую реализацию соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой республики о военном финансовом сотрудничестве. Стороны также обсудили ситуацию в Черном и Азовском морях, договорившись совместно реагировать на возникающие угрозы со стороны России.

"Была отмечена важность максимального использования новых инструментов оборонного и военного сотрудничества, которое получила Украина после получения статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. Все то, что мы обсудили и особенно договоренности, которых мы достигли, будут безусловно способствовать укреплению обороноспособности наших стран, повышению оперативных и боевых возможностей Вооруженных Сил Украины и в целом будет способствовать обеспечению мира в Азово-Черноморском регионе", — добавил Таран.

Глава Минобороны также поблагодарил Турцию за то, что она стойко и последовательно поддерживает все меры, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за поддержку, которая является всеобъемлющей политической, экономической, оборонной и дипломатической сферах. Он отметил, что визит министра национальной обороны Турции в Украину является событием, которое отражает стратегический характер отношений Анкары и Киева, масштабное оборонное сотрудничество и взаимную настроенность на обеспечение мира и безопасности в Черноморско-Азовском регионе.

Важно отметить, что министр национальной безопасности Турции Хулуси Акар, кроме переговоров с министром обороны Украины, провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. Турецкий представитель подтвердил готовность Анкары к выполнению соглашения о новые 500 домов для крымских татар, выехавших из оккупированного Крыма. Также они договорились начать разработку консультационного механизма для поддержания безопасности в Черном и Азовском морях.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что генсек НАТО срочно позвонил министру обороны Украины. Столтенберг и Таран обсудили ситуацию на Донбассе и в Черном море, которая продолжает ухудшаться в связи с тем, что Россия наращивает и укрепляет свое военное присутствие и меняет баланс сил. Они договорились усилить присутствие сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве черноморского региона путем увеличения патрулирование в воздухе и присутствия кораблей военно-морских сил стран-членов Альянса.