Священная тема: в Кремле внезапно заговорили об обиде Путина на Зеленского

Президент РФ Владимир Путин уже опозорился на весь мир переписыванием истории Второй мировой войны, но продолжает упорно стоять на своем и угрожать всем, кто не согласен с его позицией. На этот раз его возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского, который считает, что СССР наравне с фашистской Германией ответственна за развязывание Второй мировой войны. В Кремле заявили, что Путин обиделся на Зеленского после этих слов, отметив, что это священная тема для президента России, и подобные заявления по ней его злят и нервируют. Об этом заявил пресс-секретарь российского руководителя Дмитрий Песков, передает ONLINE.UA.

"Мы знаем, что для любого гражданина нашей страны, и особенно для президента Путина, это священная тема. И когда мы слышим подобные заявления, я уверен, что внутренне это Путина коробит", — заявил Песков об обиде президента России на Зеленского.

Спикер Кремля не стал прямо отвечать на вопрос, разочарован ли Путин в политике Зеленского. Но он, в традиционной форме, набросился с обвинениями на президента Украины, который, по его словам, до сих пор не выполнил свое обещание перед украинцами относительно завершения конфликта на Донбассе. При этом Песков не упомянул, что именно боевики, которых поддерживает Москва, по указу Кремля ежедневно нарушают все договоренности и обстреливают украинских защитников из запрещенного оружия. Представитель Путина считает, что именно официальный Киев не делает никаких шагов для реализации минских соглашений.

Напомним, недавно Путин обнародовал свою статью под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". В ней он сбрасывает ответственность за разжигания глобального конфликта из Москвы и прямо обвиняет в войне Запад. Также Путин оправдывает действия сталинской дипломатии и особенно пакт Риббентропа-Молотова, так как Запад якобы бросил Советский Союз на произвол судьбы, один на один с нацистским агрессором. Украинский лидер Владимир Зеленский еще во время своего визита в Польшу в январе заявил, что СССР не менее фашистской Германии несет ответственность за развязывание Второй мировой войны. Эти слова Зеленского до сих пор злят главу Кремля, который ранее уже предуредил украинского лидера, что они ничем хорошим обернутся не только для самого Зеленского, ни и негативно скажутся на отношениях Москвы и Киева.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Кремле экстренно обратились к команде Зеленского из-за Донбасса.