Скоро наступит эмоциональная точка - Тина Кароль решилась на откровенное признание

У популярной украинской певицы Тины Кароль во время карантина появилось больше времени для социальных сетей и общения с фанатами, которым она неоднократно рассказывала, как отдыхает от гастролей и насыщенного графика. Но спустя четыре месяца карантина ее впечатление от ограничений изменилось. Звезда откровенно призналась, что у ее сына Вениамина возникли проблемы с учебой в Великобритании, а ей самой позарез нужно на сцену, так как уже очень скучает за выступлениями. Тина допускает, что из-за пандемии коронавируса даже у нее скоро наступит эмоциональная точка. Об этом артистка рассказала в интервью программе "Світське життя", передает ONLINE.UA.

Артистка подчеркнула, что карантин сильно нарушил все ее планы, но сначала она нашла в нем только положительные стороны. Ведь из-за возникшей пандемии ее сын Вениамин вернулся с учебы за границей и они вместе отправились путешествовать по Украине, где открыла для себя новые удивительные места. Но теперь у Тины начались проблемы из-за карантинных ограничений, которые не радуют.

"Я до сих пор не получила подтверждение, что нас ждут. Пока не завершится карантин, мы для них – зараженные люди. Мы сидим дома, нам есть чем заниматься, но я понимаю, что когда-то этому наступит эмоциональная точка, даже мне. Мне позарез нужно на сцену. Меня кто-то спросил, почему мои глаза грустные, говорю: "Потому что я не пою", — призналась Кароль.

Ранее Тина Кароль рассказывала, что весь карантин провела с сыном в их загородном доме, расположенным в Киевской области. Звезда не скрывала своего счастья от проведенного времени с Вениамином, который, кроме всего прочего, подтянул ее английский. После ослабления карантина в Украине звездная мама вместе с сыном отправилась отдыхать в Карпаты — там они посетили колоритные маленькие поселки и села в горной местности, а также покорили Говерлу. После путешествия Тина Кароль призналась, что всерьез задумалась о покупке недвижимости в Закарпатском регионе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что фанаты спорят из-за нового видео Тины Кароль без макияжа. Одни восхитились ее природной красотой, а другие заподозрили артистку в использовании фильтров для фото.