Apple сделала важное предупреждение пользователям своей продукции - детали

Компания Apple безотлагательно обратилась ко всем пользователям своей продукции и обнародовала на своем портале поддержки инструкцию, в которой настойчиво призывает не заклеивать камеры ноутбуков MacBook, MacBook Air или MacBook Pro. Указано, что таким образом корпорация пытается защитить экраны своих устройств от внешнего воздействия и поломок. Пользователям, которые боятся слежки с помощью встроенной камеры, компания советует пользоваться штатными средствами. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт Apple.

В компании напомнили пользователям о том, что все ноутбуки MacBook спроектированы с минимальными щелями между клавиатурой и дисплеем. Поэтому установки на камеру дополнительной пленки или накладки может привести к поломке камеры через дополнительную нагрузку на этот элемент. Кроме того, отмечается, что наклейки на камеру или защитные накладки могут блокировать работу датчиков регулирования цветового баланса TrueTone и автоподстройки яркости, которые находятся вблизи камеры.

Компания также обратила внимание на то, что на ее ноутбуках рядом с камерой имеется светодиодный индикатор, который всегда горит зеленым цветом при активации камеры FaceTime HD. Также пользователям в качестве дополнительной меры безопасности компания советует следить, какие именно установленные на их ноутбуках приложения имеют разрешения на использование камеры.

"Список программ с таким доступом можно посмотреть в "Системных настройках" в разделе "Защита и безопасность" на вкладке "Конфиденциальность", выбрав в списке в левой колонке пункт "Камера". Если пользователю все же необходимо физически закрыть камеру, то можно использовать небольшую наклейку толщиной не более 0,1 мм, которая не оставляет следов клея и не перекрывает другие датчики", — говорится в сообщении.