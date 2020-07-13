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Apple сделала важное предупреждение пользователям своей продукции - детали

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Apple сделала важное предупреждение пользователям своей продукции - детали Фото: pixabay.com

Компания Apple безотлагательно обратилась ко всем пользователям своей продукции и обнародовала на своем портале поддержки инструкцию, в которой настойчиво призывает не заклеивать камеры ноутбуков MacBook, MacBook Air или MacBook Pro. Указано, что таким образом корпорация пытается защитить экраны своих устройств от внешнего воздействия и поломок. Пользователям, которые боятся слежки с помощью встроенной камеры, компания советует пользоваться штатными средствами. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт Apple.

В компании напомнили пользователям о том, что все ноутбуки MacBook спроектированы с минимальными щелями между клавиатурой и дисплеем. Поэтому установки на камеру дополнительной пленки или накладки может привести к поломке камеры через дополнительную нагрузку на этот элемент. Кроме того, отмечается, что наклейки на камеру или защитные накладки могут блокировать работу датчиков регулирования цветового баланса TrueTone и автоподстройки яркости, которые находятся вблизи камеры.
 
Компания также обратила внимание на то, что на ее ноутбуках рядом с камерой имеется светодиодный индикатор, который всегда горит зеленым цветом при активации камеры FaceTime HD. Также пользователям в качестве дополнительной меры безопасности компания советует следить, какие именно установленные на их ноутбуках приложения имеют разрешения на использование камеры.
"Список программ с таким доступом можно посмотреть в "Системных настройках" в разделе "Защита и безопасность" на вкладке "Конфиденциальность", выбрав в списке в левой колонке пункт "Камера". Если пользователю все же необходимо физически закрыть камеру, то можно использовать небольшую наклейку толщиной не более 0,1 мм, которая не оставляет следов клея и не перекрывает другие датчики", — говорится в сообщении. 

Что важно понимать, если у вас нет такой наклейки или накладки, то любую другую наклейку или накладку нужно удалять с поверхности экрана и протирать экран в месте ее нахождения каждый раз перед закрытием крышки ноутбука.

Как сообщал ONLINE.UA, эксперты в области психологии выяснили, о чем может свидетельствовать так называемый "фабинг" — привычка человека не отрываться от смартфона даже в приятной компании.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Apple, Мacbook, MacBook Air, Мacbook pro, камера, веб-камера, технологии
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