Apple сделала важное предупреждение пользователям своей продукции - детали

Компания Apple безотлагательно обратилась ко всем пользователям своей продукции и обнародовала на своем портале поддержки инструкцию, в которой настойчиво призывает не заклеивать камеры ноутбуков MacBook, MacBook Air или MacBook Pro. Указано, что таким образом корпорация пытается защитить экраны своих устройств от внешнего воздействия и поломок. Пользователям, которые боятся слежки с помощью встроенной камеры, компания советует пользоваться штатными средствами. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт Apple.
"Список программ с таким доступом можно посмотреть в "Системных настройках" в разделе "Защита и безопасность" на вкладке "Конфиденциальность", выбрав в списке в левой колонке пункт "Камера". Если пользователю все же необходимо физически закрыть камеру, то можно использовать небольшую наклейку толщиной не более 0,1 мм, которая не оставляет следов клея и не перекрывает другие датчики", — говорится в сообщении.
Что важно понимать, если у вас нет такой наклейки или накладки, то любую другую наклейку или накладку нужно удалять с поверхности экрана и протирать экран в месте ее нахождения каждый раз перед закрытием крышки ноутбука.
Как сообщал ONLINE.UA, эксперты в области психологии выяснили, о чем может свидетельствовать так называемый "фабинг" — привычка человека не отрываться от смартфона даже в приятной компании.