Илон Маск оказался в эпицентре нового громкого скандала

Скандал вокруг романа бизнесмена Илона Маска и голливудской актрисы Эмбер Херд, которую ее бывший супруг Джонни Депп обвиняет в изменах, набирает обороты. Теперь миллиардера заподозрили в избиении Херд, в чем она обвиняет Деппа. Работники апартаментов, где жили Джонни Депп и Эмбер Херд, рассказали, что именно Маск мог избивать актрису, а нее ее бывший супруг, так как побои и синяки на ее лице появились только спустя неделю после отъезда Деппа из страны. И на протяжении всего этого периода после того, как Джонни уехал из страны, Эмбер навещал только Илон Маск. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Daily Mail.

По словам сотрудника службы безопасности здания Алехандро Ромеро, после отъезда Джонни Деппа к актрисе неоднократно приезжал Илон Маск. Как утверждает Ромеро, миллиардер посещал актрису несколько раз на протяжении двух недель, примерно в 11 часов вечера. Именно в этот период на лице Херд появились синяки. Работница пентхауса, где жила пара, также подтвердила, что после предполагаемого нападения Деппа на Херд никаких травм на лице актрисы не было, а появились они лишь спустя неделю. При этом оба свидетеля заявили, что никто кроме Маска не навещал Херд в это время.

Напомним, ранее адвокаты Джонни Деппа уличили Эмбер Херд в интрижках, заявив, что у нее были две внебрачные связи с Илоном Маском и Джеймсом Франко, когда она все еще состояла в отношениях со звездой "Пиратов Карибского моря". Более того юристы отмечали, что Херд якобы устраивала секс втроем с Маском и своей подругой-супермоделью Карой Делевинь, когда еще была замужем. Сам Илон Маск уверил, что дружит с Карой, но никогда не был с ней в близких отношениях, а с Эмбер начал встречаться спустя месяц после ее развода с Джонни Деппом.

Как известно, Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, однако уже в мае 2016 актриса подала на развод, заявив, что супруг избивал ее. В ответ Депп подал иск против бывшей жены, обвинив ее в клевете и потребовав от нее 50 миллионов долларов за статью, где Херд называет себя жертвой домашнего насилия. В начале 2020 года в интернете появилась запись разговора звезд, где сама Херд признается в избиении Деппа.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Джонни Депп шокировал ответом на вопрос о Херд в суде. Он назвал спланированным обманом все обвинения Эмбер в избиениях.