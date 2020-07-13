Зеленский не сможет - политолог озвучил крайне неутешительный прогноз для украинцев

Политический эксперт Сергей Постоловский обратил внимание украинцев на то, что сейчас официальный Киев активно рассматривает вопрос о пересмотре минских соглашений. Так, недавно вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции Украины Алексей Резников начал настаивать, что минские соглашения нужно пересмотреть, поскольку они не отвечают нынешним реалиям. По словам политолога, минские соглашения мертвые, но спешить выходить из них не стоит. Постоловский подчеркнул, что договоренности будут иметь силу при условии, если команда Зеленского будет выполнять последовательность пунктов так, как настаивает Кремль. Но Украина не будет этого делать. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Украина не может выполнять минские соглашения так, как хочет Россия, — проведение местных выборов без возврата контроля над границей. Во-вторых, Украина не пойдет на прямые переговоры с оккупационными администрациями. Патовая ситуация", — подчеркнул Сергей Постоловский.

Представитель Kyivstratpro Тарас Семенюк говорит: заявления Резникова — попытка навязать свою динамику переговоров России, поскольку сейчас понимают, что соглашения Москва не выполняет.

"Украине нужен результат на переговорах по Донбассу. Президент Зеленский пообещал, что на Донбассе будет мир. Но сам президент не сможет этого достичь. Потому что Россия не готова к диалогу. Поэтому Резников предлагает пересмотреть минские соглашения, усилить их", — подчеркнул Семенюк.

Политолог Сергей Постоловский обратил внимание на то, что официальный Киев своими заявлениями взбудоражил Москву. Украина уже поняла, что необходимо искать альтернативу. Нельзя также забывать о том, что Будапештский меморандум раздражает не только Россию, но и США, Францию и Великобританию. Как известно, в 2014 году после аннексии Россией Крыма ни один из подписантов не выполнил свои обязательства — ситуация сейчас очень сложная.

"Минские соглашения полностью не выгодны Украине. Впрочем, надо не выходить из договоренностей, а настаивать на их обновлении. Ибо если мы выйдем, это станет карт-бланшем для России — апеллировать к западным партнерам о снятии санкций. Потому что Украина будто не хочет мирного урегулирования вооруженного конфликта", — подчеркнул Сергей Постоловский.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Франция выдвинула жесткий ультиматум РФ и Украины по Донбассу.