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Местные выборы в Украине - парламент принял неожиданное решение

Политика | Читати новину українською
Местные выборы в Украине - парламент принял неожиданное решение Фото: cvk.gov.ua

13 июля Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон, который вносит изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год. Изменения в бюджет касаются финансового обеспечения местных выборов, которые запланированы на 25 октября. На них выделено 1,3 млрд гривен, которые решили перенаправить из Фонда борьбы с COVID-19. Соответствующий проект закона №3712 в первом чтении поддержали 332 народных депутата при минимально необходимых 226, а в целом – 330. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-служба парламента.

Местные выборы в Украине - парламент принял неожиданное решение (1)

Таким образом депутаты увеличили расходы на общий избирательный фонд, на который в госбюджете было выделено 1 млрд гривен. Такое решение было принято после того, как в Центральной избирательной комиссии сообщили, что на проведение выборов в Украине в октябре 2020 года необходимо 2,252 млрд грн. Депутаты увеличили расходы на руководство и управление в сфере проведения выборов и референдумов на 10,8 млн гривен, расходы на проведение выборов народных депутатов Украины почти на 1 млн гривен и субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских глав на 1,2 млрд гривень.

Напомним, данное внеочередное заседание Верховной Рады 13 июля проходило по требованию президента Владимира Зеленского. Президент просил нардепов в срочном порядке рассмотреть проект закона "О внесении изменения в статью 29 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно срока действия ограничений при начислении заработной платы", иницированный Зеленским. Также на повестке дня законопроекты о внесении изменений в законы "О рынке электроэнергии", "О государственном бюджете Украины на 2020 год", в некоторые законодательные акты относительно соцзащиты в условиях карантина и другие. Как стало известно, перед заседанием парламента Зеленский попросил исключить из повестки дня проект постановления о назначении на 25 октября местных выборов в Украине, а также не рассматривать вопрос об отмене ограничений зарплат для чиновников, которое ввели на период карантина.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что парламент мгновенно отреагировал на требование Авакова и Зеленского, которые попросили в кратчайшие сроки принять закон об ужесточении штрафов за вождение авто в нетрезвом состоянии.

Источник: ONLINE.UA
Теги: выборы, Украина, госбюджет, Верховная Рада, коронавірус, фонд
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