Пришло время - Верховная Рада приняла новое неожиданное решение

В Верховной Раде убеждены, что пришло время для дискуссии о пересмотре условий Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной. Стоит обратить внимание на то, что речь идет о его экономической части, поскольку главным остается европейский вектор. Такими данными поделился народный избранник от "Слуги народа" и глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в интервью "РБК-Украина", передает ONLINE.UA.

"Просто с закрытыми глазами подписывать все, на чем штамп Европейского Союза, мы не можем, так как это приводит к полному дисбалансу в экономической системе", — рассказал нардеп. По словам Наталуха, его позиция относительно пересмотра Соглашения совпадает с позицией профильного министерства. Кроме того, народный избранник отметил, что имел разговор с представителями одной из ключевых стран ЕС, которые использовали слово brilliant (замечательный — ред.) относительно описания торговой динамики Украины с ними. "Если мы возьмем слайды, которые они показывали в отношении товаров, что экспортируем мы, а какие — они к нам, то эта динамика выглядит так: у нас на первом месте по экспорту — зерно, масло, животные жиры, злаки и минералы, дерево, железная руда. То есть большинство — это сырье. В них — бойлеры, обогреватели, электрическое оборудование, автомобили и запчасти к самолетам", — отметил нардеп. Согласно данным Наталуха, сейчас в Европе пытаются сделать все для того, чтобы Украина перезаключила Договор на тех же условиях, на которых был заключен этот. Официальный Киев пока не настаивал на переменах.

"Но в наших ли интересах все это? Я считаю, что нет, потому что адекватный подход — это импортировать сырье, а экспортировать продукцию. Они так и делают, а мы делаем все наоборот. Не в последнюю очередь — из-за советов наших западных партнеров" , — пояснил народный избранник

Как сообщал ONLINE.UA, Верховной Раде Украины осталось работать две полноценные недели в пленарном режиме, но депутаты не успевают принять все важные для Украины законопроекты до конца текущей сессии.