Свитолина завоевала новое громкое достижение - интересные детали

Первая ракетка Украины Элина Свитолина принимает участие в выставочном турнире bett1Aces, который проходит в Берлине. Украина вышла в финал. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на итоги последнего поединка теннисистки.

Свитолина накануне вышла на корт против Анастасии Сєватової из Латвии. Она занимает 43-ю строчку в рейтинге WTA.

Начало поединка отличился успехом украинской спортсменки. Впрочем, ее латышский оппонент едва не вырвалась вперед позже. Считалось, что стартовую партию украинка даже может проиграть, она завершилась 7:6 в пользу последней

Вторая часть игры шла на равных, но только до счета 3:3. Первая ракетка Украины начала буквально разрушать позицию соперницы. Этап завершился со счетом 3:6 — латвийская теннисистка не смогла получить ни одного балла после этого уравнивания счета.

Другой полуфинал состоится между чешской ракеткой Петрой Квитовой (№12 в WTA) и представительницей Нидерландов Кики Бертенс (№7 в WTA).

Следует заметить, что глобальная эпидемия коронавирус COVID-19 нарушила планы спортсменов разного калибра и организаторов спортивных мероприятий. Весь профессиональный спорт оказался парализованным на протяжении нескольких месяцев.

Выставочный турнир стал первым для украинки Свитолиной со времен введения карантина по всей стране. Спортивные мероприятия понемногу начинают восстанавливать, Однако с ограничениями. Например, на матчи не допускают болельщиков.

Как сообщал ONLINE.UA, украинская теннисистка Элина Свитолина заняла почетное место в десятке лучших теннисисток последнего десятилетия. В целом рейтинг состоит из 20 позиций. Спортсменки заняли в нем места согласно количеству баллов, которое они заработали на протяжении периода с 2010 года.