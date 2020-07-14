У Зеленского жестко отреагировали на демарш в Раде - что случилось

Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник, 14 июля, поддержала законопроект о легализации азартных игр, однако его заблокировали постановлениями. Нардепы рассмотрят эти проекты уже в скором времени. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление лидера фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, в парламенте зарегистрировали два постановления против нового законопроекта. Передача документа на подпись президенту возможна только после рассмотрения этих обращений. Предполагается, что это произойдет уже в пятницу, 17 июля.

"Мне стало известно, что Вадим Новинский, и Юлия Тимошенко зарегистрировали постановление об отмене этого законопроекта, то есть нужно провести комитеты и через комитеты вынести в зал и проголосовать отклонения этих постановлений... Думаю, что в пятницу этот вопрос будет решен, и можно будет передавать президенту на подпись", — пояснил Арахамия.

Напомним, авторами одной из постановлений стали 12 представителей фракции ВО "Батькивщина". К ним аналогичное обращение сделала группа внефракционников в составе Новинского,Гриба, Магомедова, Магера, Шенцева, Шпенова.

Законопроект о легализации игорного бизнеса появился в Верховной Раде еще в прошлом году. Впрочем, нардепы не приняли. Только 14 июля документ смог пройти второе чтение и принятие в целом.

Как сообщал ONLINE.UA, законопроект утверждает исчерпывающий перечень разрешенных видов деятельности в сфере азартных игр. В частности, говорится об организации работы казино, онлайн-казино, букмекерских пунктов (также с возможностями связи через интернет), проведение лотерей и организацию игры в покер через интернет.

Реальные казино возможно создавать только в отелях. Другие интересные подробности — в отдельном материале.