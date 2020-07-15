Гороскоп на 15 июля для всех знаков зодиака

Знаете чего хотят Близнецы? Они хотят, чтобы подул летний, тёплый, перехватывающий дыхание ветер перемен, и сдул из их жизни всё лишнее. если Близнецы решат сделать кого-то счастливым, то человека уже ничто не спасёт! вам никогда не удастся узнать, что у Близнецов на душе, если они сами того не захотят. Но если они вам доверились, знайте, — вы для них один из самых близких друзей!

Весам стоит учиться не прятаться от своих проблем, а выбирать какое-то решение и сразу делать то, что решено. Весам нужны искренние и красивые чувства... Ведь Весы те еще романтики: им важно, чтобы все было красиво... Весы удивительные люди: способны найти в любом человеке что-то хорошее...

Стрельцы не настолько слабые, чтобы терпеть оскорбления, не настолько сильные, чтобы их прощать, но и не настолько злобные, чтобы мстить. Поэтому чаще всего они просто поворачиваются к обидчику спиной. Навсегда. очень часто у Стрельцов обстоятельства складываются так, что надеяться-то можно на что угодно, но реально рассчитывать — только на себя. Стрелец любит уютных людей, без "колючек" и глубоких омутов в характере. Любит, когда можно поговорить с человеком о чем угодно без споров и выяснений, кто больше прав, — когда именно такие задушевные разговоры и живая, искренняя теплота в отношениях для обоих важнее всего. Такие люди становятся частью жизни Стрельца и он переживает за них так же, как за себя самого.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 15 июля 2020 года для Овнов

Кулинарный гороскоп для Овнов

Сегодняшний день стоит начать на весах. Если их показания вас вполне устроят — организуйте себе день отдыха от необходимости переваривать тяжелую пищу для профилактики, если же не устроят — вам тем более следует перейти на легкую еду. Забудьте слова "гамбургер" и "кофе" и закажите себе салат из пекинской капусты с брынзой и оливковым маслом и клюквенный морс.

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодня вашему любимому человеку будет довольно сложно убедить вас в том, что вы нужны ему таким, какой вы есть, а не таким, каким хотите стать рано или поздно, так или иначе. Однако постарайтесь ему все же поверить: вам же от этого легче жить будет.

Бизнес-гороскоп для Овнов

В этот день вам будет нелегко заставить себя сосредоточиться на прочтении некоего важного документа, который может в значительной степени изменить вашу трудовую деятельность, причем в лучшую сторону. Поэтому сделайте над собой героическое усилие и все-таки осильте бумагу.

Общий гороскоп для Овнов

Сегодня для вас может начаться что-то очень интересное и перспективное. Однако начало может показаться вам слишком формальным и скучным. Не отказывайтесь от предоставляемой вам возможности только на этом основании.

Гороскоп здоровья для Овнов

Нынче старайтесь не дать болезням сломить себя, соберите всю волю в кулак, сейчас вам просто нельзя болеть. Если вы знаете свои самые уязвимые позиции, то в примите необходимые меры.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 15 июля 2020 года для Тельцов

Общий гороскоп для Тельцов

Самоуверенность, а иногда и хвастовство иногда может помочь решить проблему, но сегодня оно лишь добавит беспокойства. Постарайтесь никому ничего не обещать.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Вам сегодня непременно надо поесть мяса. Да не просто поесть, а как следует: мяса должно быть приличное количество, оно непременно должно быть жареным (тушеное — это типичное не то), сочным, в меру посоленным и слегка перченым. Идеальный вариант — говяжий бифштекс с кровью. Можно телячий, но помните, что телятина легко становится резиновой при минимальной ошибке в приготовлении. Шашлык тоже подойдет, если сделан профессионально.

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня вашему любимому человеку будет очень хотеться прижать вас к себе как можно крепче, чтобы убедиться в том, что вы живой и настоящий человек, а не плод его богатого воображения. Не сопротивляйтесь и не уворачивайтесь, иначе можете так и остаться для него фантомом на веки вечные.

Гороскоп здоровья для Тельцов

Сегодняшний день звезды рекомендуют провести в кругу семьи. Это благоприятно скажется на вашем психическом здоровье, вы почувствуете себя морально лучше, а значит, и физически тоже.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Сегодня звезды не рекомендуют вам обращать внимание на выпады и подколы со стороны близких вам людей. Если терпеть все это становится совсем невмоготу, углубитесь в работу, благо ее можно выполнять до бесконечности. Постарайтесь однако не забывать о том, что право на отдых вы тоже имеете. Просто реализуйте его в одиночестве.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 15 июля 2020 года для Близнецов

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Сегодня звезды не советуют вам обращать внимание на то, чем занимаются ваши коллеги. В конце концов, даже если функции у вас в общем и целом схожие,то в частностях они различаются, да и подходы у вас к выполнению заданий отнюдь не одинаковые. Не забывайте о том, что вы индивидуальны.

Общий гороскоп для Близнецов

Если никто не желает последовать за вами, то вам придется отправляться в одиночестве. Не тратьте больше времени на уговоры, ступайте, возможно, к вам присоединятся позже.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Если венцом творения принято считать рюмку коньяка с ломтиком лимона, сегодня вам представится шанс сделать нечто еще более совершенное. Жаль, звезды умалчивают, что именно — а так любопытно...

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня вы поймете, что у вас с вашим любимым человеком довольно много традиций, привычек и совместных игр, в которые вам хорошо и радостно играть снова и снова. И пусть окружающие смотрят на вас с неодобрением и качают головами: сколько можно... Это ваша и только ваша жизнь.

Гороскоп здоровья для Близнецов

Сегодня звезды советуют Близнецам просто расслабиться и начать получать удовольствие от того, что с вами происходит. Любого рода стрессы могут довольно негативно сказаться на вашем здоровье.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 15 июля 2020 года для Раков

Общий гороскоп для Раков

Сегодняшний день прекрасно подойдет для проведения важных переговоров. Вы будете в меру красноречивы и необыкновенно убедительны.

Любовный гороскоп для Раков

Похоже, в вас кто-то без памяти влюблен. Оглядитесь — вполне вероятно, сегодня вы это, наконец, заметите. Если вам покажется, что несчастный уж очень страдает, постарайтесь ему помочь. Не хотите связываться с ним какими бы то ни было отношениями — добейте.

Кулинарный гороскоп для Раков

Попробуйте медальоны из свинины с грибами, запеченные под сырной корочкой. Если грибы будут белыми а сыр — моццареллой или, скажем, горгонзолой — вы оцените выбор звезд по достоинству. Сегодня вообще особой благосклонностью небосвода будут пользоваться блюда , приготовленные с грибами, будь то трюфели, шампиньоны, лисички или опята. Вы, кстати, грибной суп давно последний раз кушали?

Гороскоп здоровья для Раков

Сегодня вам очень пригодится ваш дар убеждения. И постарайтесь оказаться не очень внушаемым человеком. Все это самым непосредственным образом отразится на вашем здоровье, а как — покажут время и звезды.

Бизнес-гороскоп для Раков

Домашние дела занимают много времени: вы это прекрасно понимаете, а вот окружающие не всегда. Возьмите выходной и решите, наконец, эти накопившиеся проблемы, потому что работа сегодня вполне может подождать. Благо, у вас ещё имеется время, чтобы наверстать упущенное.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 15 июля 2020 года для Львов

Гороскоп здоровья для Львов

В этот день Львы, скорее всего, будут полны сил и оптимизма. Вероятно, это следствие новых полезных привычек или некоторых изменений в распорядке дня. Вы на правильном пути, так держать!

Бизнес-гороскоп для Львов

Ваша карьера резко рванет в гору, если нынче вы сумеете оправдать оказанное вам доверие. Увы, это сделать весьма трудно, ведь вам придется, как следует, потрудиться, чтобы сделать всё и даже больше в указанные сроки. Зато вознаграждение тоже не заставит себя ждать.

Любовный гороскоп для Львов

В этот день вам ни в коем случае нельзя забывать о том, что ваш любимый человек — личность самостоятельная и самобытная, поэтому вы не имеете право ограничивать каким бы то ни было образом его свободу и заставлять его поступать так или иначе, согласно вашим представлениям о правильности и неправильности поступков.

Общий гороскоп для Львов

Не воспаряйте в своих мечтах особенно высоко. Сегодня вам слишком сложно будет вернуться. Так и останетесь висеть, как Винни Пух на воздушном шарике. А вокруг пчелы... И вниз, между прочим, падать больно...

Кулинарный гороскоп для Львов

Сегодня вы будете обладать повышенной ловкостью в сочетании с обострившейся реакцией. Очень удачное состояние для поедания той пищи, процесс приема которой требует определенной сноровки. Длинные спагетти не будут злокозненно разматываться и падать обратно в тарелку, соленые маслята не сумеют разбежаться, и вам не придется гоняться за ними с вилкой по всему столу. Желаем удачи!

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 15 июля 2020 года для Дев

Кулинарный гороскоп для Дев

Вам категорически не следует общаться ни с чем тяжелым сегодня. Обходите стороной подъемные краны, грузовики и пиццерии. Также не стоит заглядывать туда, где вы не удержитесь от заказа чего-нибудь мясного и жирного. Звезды настоятельно рекомендуют ограничиться салатом по-гречески (это тот, где смешаны листья салата, брынза и оливки) и кусочком постного мяса, лучше телятины.

Бизнес-гороскоп для Дев

И снова на вас навалился груз работы, а у вас, как нарочно, сейчас обнаружилась масса важных дел вне службы. Придётся как-то выкручиваться. Возможно, удастся попросить у начальства уйти пораньше или уговорить коллегу немного разгрузить вас.

Общий гороскоп для Дев

Сегодня самым верным вашим союзником будет терпение. Ряд препятствий, которые вам, возможно, хотелось бы попробовать форсировать немедленно, через некоторое время уберутся сами, безо всяких усилий с вашей стороны.

Любовный гороскоп для Дев

Сегодняшний день пропитан ностальгией. Почему бы и вам не вспомнить свою первую школьную любовь? Или не первую, но самую сильную — не так важно. Позвоните ей, и она наверняка вам обрадуется. Свидание можете назначить на том самом дворе под тем самым деревом. А может быть, еще и в тот же самый костюм влезть сможете?..

Гороскоп здоровья для Дев

Сегодня звезды не рекомендуют вам слишком серьезно задумываться над изменением курса лечения. Продолжайте в том же духе — по крайней мере пока. А вносить серьезные коррективы сможете начать уже на следующей неделе.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 15 июля 2020 года для Весов

Гороскоп здоровья для Весов

В этот день ваш организм может быть склонен к отекам. Поэтому, чтобы избежать одутловатости и мешков под глазами, постарайтесь не пить ничего перед сном и ограничить употребление соли.

Любовный гороскоп для Весов

Сегодня вы узнаете от вашего любимого человека что-то очень важное для вас, что значительно изменит вашу жизнь хотя бы на ближайшую неделю. Скорее всего, ваша половинка не осознает всю важность переданной ею информации, поэтому ваша реакция для нее будет более чем неожиданной.

Кулинарный гороскоп для Весов

Сегодня у вас может выйти спор с природой вещей. Старайтесь спорить с теми объектами и силами, которые не могут нанести слишком большого вреда вашему организму, и уж ни в коем случае не пытайтесь спорить непосредственно с ним. Накормив его через силу пищей, ему не подходящей, вы обречете собственное тело на расстройство желудка, изжогу или того хуже — аллергию. Оно вам надо?

Бизнес-гороскоп для Весов

Если сегодня вам захочется пощекотать себе нервы рискованными сделками и трудными переговорами, будьте крайне осторожны и внимательны, возможны неприятные непредвиденные последствия. Постарайтесь не переоценить свои возможности, продумайте все пути отхода и возможности подстраховки.

Общий гороскоп для Весов

У вас были планы на сегодня? Забудьте о них. Вам сегодня по секрету сообщат нечто такое, что полностью перекроит ваш день, хорошо если не жизнь.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 15 июля 2020 года для Скорпионов

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Сегодняшний день практически не пригоден для приготовления пищи, зато весьма недурен для ее поглощения. Главное — подойти к процессу творчески.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Сегодня вам необходимо правильно сбалансировать ваш рацион. Если диетой заниматься уже до смерти надоело, можете заняться выравниванием положения холодильника — не накренен ли?

Общий гороскоп для Скорпионов

Закончите сегодня то, чего еще не успели сделать, завтра вас будут ждать совершенно иные заботы. Не успеете закончить — придется двигаться вдвое активнее.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Вы давно лелеяли мечту об отпуске? Ваши надежды скоро осуществятся, поэтому неплохо бы сегодня подумать о том, как вы проведете это золотое время. Спланируйте предполагаемую поездку или просто оцените свои возможности. Приготовьтесь к разговору с начальством.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня стоит как можно больше времени уделить вашему любимому человеку. Ему просто необходимы будут ваши внимание, ласка и забота. Придётся вам побыть добрым родителем, Ангелом-Хранителем и плакательной жилеткой в едином лице. Растроение личности — это, оказывается, не так страшно...

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 15 июля 2020 года для Стрелецов

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Сегодня вам как нельзя лучше будут удаваться всяческие салатики и закуски. Причем вы можете выступать как в качестве едока, так и в качестве кулинара. Вот и принимайтесь за их изготовление и последующее поедание. Несмотря на то, что праздники вроде как кончились, ваши силы не будут потрачены впустую. Все будет съедено моментально, да еще и добавки найдется, кому попросить.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Сегодня замечательный день для того, чтобы поставить точку на исчерпавших себя отношениях и начать, наконец, развивать новые, интересные и перспективные. Если же для вас это пока неактуально, вас можно только поздравить и пожелать, чтобы данная проблема перед вами не вставала подольше.

Общий гороскоп для Стрелецов

Следите за своими словами и действиями сегодня с особым тщанием, ибо их последствия могут не лучшим образом сказаться на вашей репутации.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Сегодня вам стоит постоянно помнить о том, что вы не железный человек. А значит, не стоит себя перегружать излишними заботами. И плакать тоже много не стоит, а то вопреки всему все же можете заржаветь.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Сегодня вы будете крайне рассеяны: вряд ли отыщется такая сила, которая заставит вас вспомнить о ваших непосредственных рабочих обязанностях. Однако если такое чудо все же случится, день обещает быть насыщенным и очень плодотворным. Даже чересчур.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 15 июля 2020 года для Козерогов

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Результатом этого дня может стать легкое разочарование, вероятно, от сегодняшней основной трапезы вы ожидаете большего, нежели она из себя представляет. Чтобы разочарование было не слишком некстати заметно на вашем лице (а бог знает, какова будет ситуация, возможно, демонстрировать его будет совсем не с руки) не приходите совсем голодным с намерением наконец-то наесться.

Любовный гороскоп для Козерогов

Сегодня вашему любимому человеку не захочется делиться с вами своими переживаниями, он предпочтет оставить их при себе и никому не показывать. Постарайтесь уважать это его желание и право собственности. Если захочет — вы будете первым человеком, которому он все расскажет.

Общий гороскоп для Козерогов

На одном желании далеко не уедешь, хотя, если бы научиться использовать энергию желаний, то повсеместно отпала бы необходимость в добыче нефти. Придется предпринимать активные действия.

Гороскоп здоровья для Козерогов

Нынче звезды советуют вам подарить покой и спокойный отдых своему организму, так как сейчас это именно то, что поможет вам не только восстановить силы, но и значительно приумножить их.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Этот день целиком и полностью принадлежит вам. Сегодня вы будете на коне и с такой лёгкостью решите все вопросы, что сами будете удивлены. Скорее всего, благодаря вашему успеху вам удастся освободиться пораньше, поэтому образовавшееся свободное время проведите вместе с теми, кто вам дорог.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 15 июля 2020 года для Водолеев

Любовный гороскоп для Водолеев

Сегодня вашему любимому человеку будет довольно-таки непросто решиться на тот или иной ответственный шаг, который в корне изменит ваши с ним отношения. Однако вы можете неосознанно подстегнуть его к этому каким-то своим словом, делом или даже вашим наличием рядом.

Гороскоп здоровья для Водолеев

Сегодня вам будет довольно непросто справиться с теми или иными непростыми обстоятельствами вашей жизни, поэтому ваш организм тоже взбунтуется против ухудшившихся условий. Не волнуйтесь — ненадолго.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Прием пищи сегодня должен стать для вас развлечением. Позаботьтесь о соответствующей обстановке — она не должна навевать скуку. Лучше, чтобы она не была и привычной. Блюда тоже желательно выбирать посмешнее — оформлением ли, названием — они должны соответствовать настроению. Мясу лучше предпочесть птицу, хорошо бы пересмешника, но на этом настаивать не будем — достать трудно.

Общий гороскоп для Водолеев

Сегодня в вашем сердце будут орать фанфары и грохотать барабаны. Судя по всему вас ожидает большая и неожиданная радость. Позаботьтесь об организме. Он может тяжело перенести этот день.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Сегодня не стоит бояться делать смелых шагов и предпринимать отчаянных действий. Конечно, распахивать кабинет начальника ударом ноги звезды не советуют, но вот честно высказать в корректных выражениях вашему шефу все, что вы думаете о целесообразности вашей работы, вполне можно.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 15 июля 2020 года для Рыб

Гороскоп здоровья для Рыб

В этот день есть вероятность, что могут обостриться проблемы с суставами, поэтому пока забудьте про холодный душ, если вы любите такой, а также о повышенных и длительных физических нагрузках.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодня в вас может вселиться дух противоречия. Не поддавайтесь ему! Вы точно знаете, чего хотите, поэтому не допускайте сомнений в процессе принятия важного решения. Поступайте именно так, как вы задумали. А вашей твёрдости все время будут сопутствовать хорошее настроение и удача.

Общий гороскоп для Рыб

Сегодняшний день лучше посвятить делам маловажным, касающимся только вас лично. Поменьше болтайте, нынче вокруг вас будет слишком много заинтересованных ушей.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Сегодня еда не должна делиться на основное блюдо и гарнир к нему, в противном случае у вас наверняка возникнет желание по тем или иным причинам гарниром пренебречь, в результате чего вы наверняка останетесь полуголодным. Одновременно выполнить обе эти функции могут такие блюда как фаршированные перцы, голубцы (как ленивые, так и классические) и, конечно, плов, на котором и рекомендуется остановить свой выбор.

Любовный гороскоп для Рыб

Нынче вы будете куда более удачливы в обретении новых друзей, чем в завоевании чьих-то сердец. Оно и к лучшему — зачем вам такая большая коллекция сердец? А друзей слишком много не бывает.