Это вопрос времени - в Кабмине дали громкое обещание украинцам

Украина точно станет частью Евросоюза, а этот процесс уже стал необратимым. С соответствующим объявлением выступила вице-премьерка по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ее выступление на пресс-конференции "Украина и Соглашение об ассоциации с ЕС: мониторинг выполнения 2014-2019".

По словам топ-чиновницы, евроинтеграция Украины стала вопросом времени.

"Украина точно станет членом ЕС. Это вопрос времени. В первую очередь, я считаю, это вопрос времени, который Украина определит сама для себя, потому что Европейский Союз — это не донорская организация, это объединение сильных экономически независимых стабильных демократических стран, и именно поэтому Украина сейчас на пути тех реформ, которые позволят Украине быть полноправным членом Европейского Союза в понимании того, что мы будем сильные, экономически независимые, и то прогресс даже, который есть сегодня, он говорит о том, что этот путь уже является неотвратимым", — пояснила Стефанишин.

Вице-премьер утверждает, Украина почти вышла на "уровень евроинтеграции 2.0". Сейчас Киеву необходимо сконцентрировать внимание на статью 481 Соглашения об ассоциации. Она касается пересмотра эффективности отдельных пунктов документа обеими сторонами.

"Это критично сейчас с точки зрения того, что Украина за 5 лет сделала колоссальную работу и даже 41% выполнения крупнейшей соглашения Европейского Союза с третьей страной — я думаю, что это колоссальный результат, не идеальный, но колоссальный прогресс, учитывая то, что соглашение касается примерно 27 сфер правоотношений", — подчеркнула она.

Как сообщал ONLINE.UA, в Верховной Раде убеждены, что настало время для дискуссии относительно пересмотра условий Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной. Стоит обратить внимание на то, что речь идет о ее экономическую часть, поскольку главным остается европейский вектор. Такими данными поделился народный избранник от "Слуги народа" и глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.