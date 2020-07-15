Путин готовит новую жесткую провокацию против Украины - что происходит

В Кремле раскрыли планы президента Владимира Путина относительно захваченного Крыма. В ближайшее время он снова посетит регион, которым управляет оккупационная администрация. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российские сми.

По словам Дмитрия Пескова — личного представителя президента, визит планируют уже в четверг, 16 июля.

"Завтра Президент будет работать в Крыму, он будет принимать участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ", — пояснил пресс-секретарь.

Он добавил, соответствующие мероприятия планируют на судостроительном заводе "Залив".

Также Песков подчеркнул, что в ближайшее время Путин не собирается идти в отпуск.

"Мне пока ничего не известно об отпуске президента, пока рабочие планы на краткосрочную и середньотривалу перспективу достаточно насыщены", — добавил пресс-секретарь Путина.

Напомним, украинский Крым остается оккупированным с февраля-марта 2014 года. Российское правительство оккупировал его с помощью военных подразделений, а затем организовал якобы "референдум", по итогам которого пол остров аннексировали. Ни одна страна не признала этого события.

Интересно, что российская пропаганда и высшие государственные лица называют этот международное преступление "присоединением". Недавно даже вступили в силу поправки в конституцию, как запрещают "отторгать" российские территории, что, прежде всего, направлено именно на Крым.

Как сообщал ONLINE.UA, у Путина отметились очередным шокирующим заявлением — на этот раз официальная Москва начала угрожать Украине и даже сообщила о том, что Россия намерена привлечь к уголовной ответственности иностранных граждан за призывы вернуть Крым Украине. Эту информацию официально подтвердил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.