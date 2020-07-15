Присоединяйся к ним - Маск удивил мир новым объявлением

Американо-канадский бизнесмен Илон Маск снова удивил мир. Он сделал интересное объявление про свой проект Neuralink, который не отличился никакими новостями с 2019 года. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его твиты.

По словам последователя передовых технологий, новые детали относительно проекта распахнут 28 августа. Он пообещал поделиться подробностями о прогрессе".

"Не можешь победить их — присоединяйся к ним", — подчеркнул Маск в сообщении в Twitter.

Никаких других деталей он не назвал.

Напомним, компания Neuralink работает над созданием нейронных протезов и интерфейсов формата "мозг — компьютер". Последнее мероприятие, о котором говорила ее прессслужба, состоялся 16 июля 2019 года.

Официальный аккаунт проекта в Twitter с того времени не сообщил никакой информации. Даже сейчас он лишь сделал репост твита своего основателя.

Впрочем, обнародованные 2019 года новости все же впечатляют до сих пор. Тогда Neuralink продемонстрировала чип N1, который вживляют прямо в мозг. Также специалисты разработали аппарат, который способен обнаруживать кровеносные сосуды и вживлять электроды в кору без повреждения этих сосудов.

Тогда Маск подчеркнул, испытания продолжаются на крисах, а вот якобы в 2020 году их могут расширить до привлечения людей.

Как сообщал ONLINE.UA, Илон Маск недавно признался, что он думает о деятельности украинского конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева. Он назвал украинца "одним из лучших".

Сразу после этого громкого заявления украинское посольство в США напомнил предпринимателю, что в Житомире есть познавательный музей, посвященный деятельности Сергея Королева. Кроме того, дипломаты предложили бизнесмену посетить Житомир и на собственные глаза увидеть этот музей.