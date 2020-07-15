Мы будем защищаться - Лукашенко выступил с новыми угрозами

В Беларуси продолжается подготовка к президентским выборам, на фоне которой в крупных городах проходят протесты. Президент Александр Лукашенко после очередных массовых акций с задержаниями выступил с новым громким заявлением. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

По его словам, власть будет защищать Беларусь.

"Мы свою страну будем защищать всеми законными методами. Свою страну мы никому не отдадим", — подчеркнул Лукашенко.

Он не уточнил, кто именно посягает на Беларусь и, соответственно, от кого ее нужно защищать.

Также президент раскритиковал представителей западных стран, которые прибегают к двойным стандартам, когда оценивают решение официального Минска.

Политик обратил внимание на призыв Запада к демократическим выборам без произвола и столкновений на улицах, однако тот же Запад позволяет себе силой разгонять протесты — "желтых жилетов" во Франции и акций в США. Таким образом мирные протесты в Белоруссии он сравнил с погромами и мародерством в других странах.

"Видите, что там происходит. Там без слезоточивого газа не обходится. Покритикуйте Трампа, США за отсутствие демократии. На Россию попробуйте наехать. Побаиваются. И вот они, наверное, решили опять потренироваться на Беларуси. Не получится", — утверждает Лукашенко.

Следует заметить, что американских силовиков и администрацию президента Дональда Трампа таки нещадно критикуют за действия против протестующих. Это разжигает активистов и провоцирует новое насилие.

"Хотите наблюдать за выборами — пожалуйста, завтра приезжайте. Мы не против. Мы не прячемся. Но нам показывать пальцем, как жить, не надо. Мы знаем как жить. У себя надо разобраться. Там проблем больше всего", — резюмировал президент.

В то же время белорусские СМИ сообщили о неприглашение наблюдателей ОБСЕ на выборы со стороны МИД страны. Такое произошло впервые со времен независимости.

Как сообщал ONLINE.UA, Центральная избирательная комиссия РБ отказала бывшему главе "Белгазпромбанка" Виктору Бабарику в регистрации кандидатом в президенты Беларуси. Он был главным оппонентом Лукашенко на выборах.